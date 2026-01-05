COPE MÁS Málaga se prepara para contarte a partir de las 16:00 la cabalgata de Reyes

La Cabalgata de los Reyes Magos 2026 recorrerá las calles de Málaga el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18:00 horas, en un desfile que contará con 13 carrozas y espectáculos para toda la familia. Así lo ha presentado esta mañana la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, quien ha detallado que unos mil figurantes repartirán cerca de 20.000 kilos de caramelos y gominolas a lo largo de un itinerario diseñado por espacios amplios para evitar aglomeraciones.

Un recorrido lleno de magia y tradición

La jornada mágica comenzará a las 17:00 horas, cuando Sus Majestades salgan desde la Alcazaba para dirigirse al Ayuntamiento de Málaga. Allí serán recibidos por la Corporación municipal, y desde el balcón, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, leerá la tradicional carta a los Reyes Magos en nombre de todos los niños de la ciudad.

El desfile principal arrancará a las 18:00 horas desde la avenida de Cervantes y seguirá por la plaza General Torrijos, paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Nazareno del Paso, Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Atarazanas, Puerta del Mar, Alameda Principal, plaza de la Marina y Cortina del Muelle, para finalizar en el Ayuntamiento.

Al finalizar el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar y su cortejo se bajarán en la calle Molina Lario para realizar a pie la tradicional ofrenda al Niño Jesús en la Catedral. El acto contará con un belén viviente y estará acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

Cabalgata de Málaga

El cortejo estará formado por tres carrozas reales y diez de acompañamiento con temáticas como ‘Ice Age’, ‘Lady Bug’ o ‘Cuentos de Navidad’, además de las del Málaga C.F. y la Fundación Unicaja. Junto a ellas, diversos pasacalles y grupos musicales, como la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos, animarán todo el trayecto.

La concejala Teresa Porras ha explicado que todos los detalles presentados corresponden a la previsión inicial. Ha matizado que el plan "estará sujeta a la evolución de la situación meteorológica", un factor que podría condicionar el desarrollo del evento.

Rey Melchor

Plan especial de movilidad y seguridad

El Ayuntamiento de Málaga ha activado un plan especial de movilidad y seguridad, desaconsejando el uso del vehículo privado para acudir al centro. En su lugar, se recomienda utilizar el transporte público, para lo cual la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará el servicio en prácticamente todas las líneas que conectan con el centro de la ciudad.

Los cortes de tráfico comenzarán de forma progresiva desde la medianoche del 4 al 5 de enero, afectando principalmente al eje Paseo del Parque-Alameda Principal. A partir de las 15:00 horas del lunes se cerrarán también vías como la calle Córdoba, Alameda de Colón y la plaza General Torrijos, por lo que se recomienda usar las rondas de circunvalación.

Para facilitar el acceso, la EMT ofrecerá 20.000 plazas adicionales y prolongará los horarios de la mayoría de líneas hasta la medianoche. Las paradas del Paseo del Parque y la Alameda Principal se trasladarán al Paseo de los Curas y al Muelle de Heredia, donde se habilitará un carril bus temporal.

En cuanto a la seguridad, la Policía Local desplegará 175 agentes en exclusiva para el desfile, que se sumarán a los 60 del servicio ordinario. Se coordinarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil, y se ha puesto especial hincapié en la seguridad de las carrozas, con agentes acompañando a cada una de ellas.

Por su parte, Protección Civil contará con 40 voluntarios, diez equipos desfibriladores y repartirá pulseras identificativas para menores. Además, la empresa municipal Limasam ha preparado un dispositivo especial de limpieza con sopladores, barredoras y un refuerzo para la recogida de cartón.