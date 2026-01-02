Málaga se prepara para una Cabalgata de Reyes 2026 con 13 carrozas y 20.000 kilos de caramelos

La Cabalgata de los Reyes Magos de Málaga 2026 ha sido presentada con un total de 13 carrozas y múltiples espectáculos para toda la familia que recorrerán la ciudad el próximo lunes, 5 de enero, a partir de las 18:00 horas. Según ha detallado la concejala de Fiestas, Teresa Porras, un cortejo de casi mil figurantes repartirá alrededor de 20.000 kilos de caramelos y gominolas. El itinerario ha sido diseñado por espacios amplios para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

Recepción, recorrido y ofrenda final

Los actos comenzarán a las 17:00 horas con la salida de Sus Majestades desde la Alcazaba en dirección al Ayuntamiento de Málaga, donde serán recibidos por la corporación municipal al son de la Banda Municipal de Málaga. En el balcón consistorial, la alcaldesa infantil, Yasmina Ballesta, leerá la carta a los Reyes en nombre de todos los niños de la ciudad, un acto que, según ha indicado Porras, está sujeto a la evolución de la situación meteorológica.

A las 18:00 horas dará comienzo el desfile en la avenida de Cervantes, para continuar por la plaza General Torrijos, el paseo del Parque, la plaza de la Marina, la Alameda Principal y el Puente de Tetuán, entre otras vías principales. Al finalizar, los Reyes Magos y su cortejo se dirigirán a pie hasta la Catedral para realizar la tradicional ofrenda al Niño Jesús en un belén viviente, un acto que estará acompañado por un concierto de la Escolanía del Orfeón Universitario.

Un desfile lleno de fantasía

El cortejo está formado por tres carrozas reales y diez de acompañamiento, animadas por pasacalles y grupos musicales. Entre las carrozas temáticas destacan algunas tan populares como ‘Ice Age’, ‘Cuentos de Navidad’, ‘Lady Bug’ y ‘Málaga C.F.’, que contarán con la animación de espectáculos como ‘Avatar’, ‘Les Wagonotes’ y ‘Cars’. La comitiva también incluye la participación de la Fundación Unicaja y carrozas alegóricas como ‘Estrella Dorada’, ‘Oriente’ y ‘Belén’.

El desfile cuenta con una amplia representación de la ciudad, con la participación del Grupo Moteros contra el Cáncer, el Club de Patinaje Artístico Maristas Málaga y la Banda de Cornetas y Tambores del Real Cuerpo de Bomberos. Las carrozas reales de Melchor, Gaspar y Baltasar irán precedidas por sus pajes, abanderados y guardias especiales, junto a bandas de música como Sing Alicante y la percusión de Batukemtukada.

Dispositivo especial de limpieza

Para garantizar que la ciudad recupere la normalidad tras el paso de la cabalgata, la empresa municipal Limasam ha preparado un dispositivo especial. Este contempla la presencia de cuatro operarios con sopladores y una brigada de cinco operarios con dos máquinas barredoras. Además, se ha previsto un refuerzo de 10 operarios para la recogida de cartón y papel, que se realizará diariamente del 6 al 10 de enero.