Los Reyes Magos de Málaga revolucionan su vestuario: sin capas y con zapatillas de deporte

La expectación ante la cabalgata de Reyes Magos de Málaga ha alcanzado un nuevo nivel con la presentación de los trajes que lucirán Melchor, Gaspar y Baltasar. El diseñador malagueño Jesús Segado, encargado por sexto año consecutivo de esta tarea, ha desvelado unos diseños que rompen con la estética tradicional y que buscan una evolución en la imagen de Sus Majestades.

Un vestuario renovado y sin capas

La principal novedad de este año es la ausencia total de capas. En su lugar, los tres Reyes Magos vestirán abrigos, una decisión que marca un punto de inflexión en el diseño. Segado explica que esta elección se extiende también a los seis pajes, cuyos atuendos están inspirados en "trajes de la corte", compuestos por casacas, pantalones bombachos y chalecos largos, alejándose de la típica imagen de figurante de belén.

La novedad sería esa, ausencia total de capas en la ropa de los Reyes Magos" Jesús Segado Diseñador

El diseñador Jesús Segado

Guiños personales en cada traje

Cada traje incorpora detalles y colores que funcionan como un guiño a la persona que representa a cada rey. El vestuario de Melchor combina tonos crudo, dorado y gris con "pinceladas de rojo" en alusión al partido político de su representante. Para Gaspar, se han escogido el burdeos y el azul, inspirados en el manto de la virgen de la cofradía del representante, evitando así la sobriedad del luto que la caracteriza.

El traje de Baltasar, por su parte, está dominado por el verde como claro homenaje a Unicaja. Pero la sorpresa más destacada se encuentra en el calzado: tanto el rey como su paje llevarán zapatillas de deporte. "Son unos tenis que hemos tuneado, pero realmente son zapatillas de deportes", comenta el diseñador, quien ha querido jugar con la identidad de cada personaje.

Son unos tenis que hemos tuneado, pero realmente son zapatillas de deporte" Jesús Segado Diseñador

La evolución de una tradición

Jesús Segado defiende la necesidad de actualizar la imagen de los Reyes Magos, huyendo de la estampa clásica de la túnica blanca y la capa de armiño. "Los reyes si estuvieran, digamos, encargándolos año y año, irían evolucionando también", afirma. Su visión se basa en la iconografía clásica pero con una interpretación moderna, una fórmula que le ha valido el reconocimiento en rankings de las cabalgatas mejor vestidas y el interés de otras ciudades.

El resultado de este trabajo se podrá ver en todo su esplendor en las calles de Málaga durante la mágica tarde del próximo 5 de enero, cuando los Reyes Magos inicien su esperado desfile. La ciudad espera ya para descubrir en movimiento una propuesta que, un año más, combina tradición y vanguardia en una de las noches más especiales del año.