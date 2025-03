Investigadores descubren que un dispositivo que toda España tiene en casa en realidad contiene oro de 22 quilates

A pesar de ser un elemento conocido, tratado y empleado desde hace centenares de años, en España no todo el mundo conoce en profundidad cómo se vende el oro, a cuánto se paga y, más importante, dónde se encuentra. Y es que los quilates no sirven para calcular su precio, sino la pureza. Así, mientras 24 quilates establece el baremo para saber si se considera “oro puro”, el precio del oro en España se calcula al peso y, a día de hoy, es de 86.25 euros por gramo, según los datos de Live Price Of Gold.

Un elemento que llamó la atención de muchos inversores en los años de la pandemia, cuando la inestabilidad económica era más palpable, así como tras la inflación de precios por la guerra de Ucrania. De hecho, desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, el precio del oro por onza ha subido un 50.04%, según estimaciones de Exchange-rates.

Son varios los productos que podemos tener en casa que pueden contener oro y pueden darnos una alegría, los más obvios relojes, pendientes, pulseras o colgantes. No obstante, con la revolución tecnológica de los últimos años, hay muchos productos que tiramos a la basura sin pensar que pueden contener mucho más. Tanto que unos investigadores de una universidad suiza creen que puede tener oro.

Alamy Stock Photo Muestras de pepitas de oro en un museo de Chicago

Oro en desechos tecnológicos

Investigadores de la universidad ETH Zurich han desarrollado un sistema para sacar pepitas de oro de 22 quilates de esos mismos desechos, concretamente han extraído una pepita que pesa 450 miligramos a partir de 20 placas base de viejos ordenadores, como los que muchos españoles tienen en sus domicilios. Así, y con el precio actual del oro, esa pepita podría venderse en el mercado por 40 euros en el mercado especializado.

Los miembros de la investigación han descubierto que el sistema que les permite hacer esta extracción es a través de un aerogel de nanofibrilas de proteína amiloide (AF), un compuesto que deriva del suero de leche, que a su vez es un subproducto de la fabricación de queso. Funciona de manera que el aerogel supone una esponja para el oro y, al mezclar los desechos dentro de un baño de ácido, absorbe y separa los iones de oro del resto de elementos.

Raffaele Mezzenga, profesor de ETH Zurich, ha asegura que está "bombardeado con solicitudes de todo el mundo de personas que quieren hacerlo en su propia cocina o en su propio sótano, porque la tecnología es relativamente simple". Eso sí, advierte de que “no puedes hacerlo en cualquier entorno”. “Pero en una configuración específica, se puede hacer sin problemas".

Otros productos con oro

No obstante, hay otros productos que contienen oro y son comúnmente empeñados en locales especializados, como joyería (anillos, cadenas, pulseras y colgantes), monedas y lingotes u objetos de colección, como figuras, medallas o antigüedades bañadas en oro que pueden tener valor en el mercado de empeño, dependiendo de su rareza y el estado de conservación en el que estén.

En cualquier caso, los especialistas siempre recomiendan presentar un certificado de autenticidad (especialmente en lo referente a los quilates), consultar en tiempo real y lo más actualizado posible el precio del oro, y compara precios en diferentes casas de empeño.