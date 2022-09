Cinco pasos que debes cumplir para volver a entrenar duro en el gimnasio tras las vacaciones de verano

Ha llegado septiembre y, por tanto, la vuelta a la normalidad. Por eso es el momento de buscar una buena alimentación y hacer ejercicio diario. Nuestra salud es primordial, y para mantenerla a flote, debemos saber alimentarnos bien y movernos bien. Es muy común intentar concienciarse de que queremos ponernos en forma y por ello matricularse en un gimnasio es algo que está entre los objetivos de 2 de cada 5 españoles. Por eso, a continuación, te damos cinco claves para que tu arranque sea mejor.

Ir poco a poco

Nos hacemos innumerables preguntas cuando nos apuntamos a un gimnasio y carecemos de información para entrenar. Nuestra fuerza de voluntad está presente, pero ¿por qué la perdemos? Uno de los principales factores que influyen en esta pérdida de motivación es el cansancio muscular, o lo que conocemos comúnmente: las agujetas. Este dolor que sufren nuestros músculos llega cuando los activamos tras un largo periodo de tiempo sin ejercitarlos. Es muy importante ir de menos a más, es decir, intentar no sobre entrenar nuestros músculos en los primeros días porque los dolores en los días posteriores nos quitarán las ganas de volver.





Hay que hacer ejercicios de corta intensidad para que nuestro cuerpo se vaya adaptando poco a poco. Cuando pasen dos semanas y veamos que nuestra resistencia está aumentando y nuestra forma física mejore, podemos ir subiendo la intensidad, pero siempre con la ayuda de los expertos que podamos encontrar en cada centro de entrenamiento. Es recomendable que antes de empezar a entrenar nuestra fuerza, pongamos a punto nuestra resistencia (empezar los primeros días con entrenamientos más aeróbicos y en las semanas siguientes, comenzar con los ejercicios de musculación y fuerza).

Preguntar qué puedes hacer

Para las personas que se inician ahora en un gimnasio, es muy fácil caer en el error de intentar entrenar por su cuenta sin tener apenas conocimiento de lo que es mejor o peor para su cuerpo. Por eso es totalmente recomendable ponerse en manos en un entrenador personal o solicitar ayuda a los monitores que encontremos en los centros en los que entrenemos. Ellos nos facilitarán una rutina de ejercicios adecuada a nuestra forma física, el tiempo que debemos emplear y cuántos días a la semana debemos acudir.

Ser constante

Pegarse el atracón el primer día y luego dejar de ir los días posteriores es un error bastante común. Hay que entrenar a una intensidad media durante todos esos primeros días de los que hemos hablado anteriormente. Para ello cada día debemos entrenar diferentes grupos musculares e intentar no repetirlos durante una misma semana para que así estos descansen y no tengamos dolor.

Apuntarnos a clases colectivas





No solo tenemos que centrarnos en ir al gimnasio y entrenar de manera individual. Las clases colectivas nos ayudarán a aprender a entrenar en las diferentes áreas (musculación, CrossFit, spinning, aeróbic, boxeo, zumba, step), si no que además trabajaremos partes de nuestro cuerpo que no llegamos a ejercitar entrenando por nuestra cuenta. En estas clases, siempre encontraremos diversión, que viene muy bien cuando el sufrimiento en los momentos duros de alta intensidad está presente.

Comer y beber algo con energía antes de entrenar

Es importante saber que no podemos ir a entrenar con nuestro estómago vacío y querer hacer ejercicios de alta intensidad. Aparte de ser peligroso, si no metemos energía en nuestro cuerpo antes, es difícil que hagamos un buen entrenamiento. Tomar cafeína una hora antes de ir al gimnasio puede ser un factor clave para estimularnos y potenciar nuestro ejercicio.