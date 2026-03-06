Toni Freixa juega al misterio en El Partidazo de COPE y abre la puerta al voto en blanco en las elecciones al Barcelona: "Tengo dudas entre dos opciones"

El exdirectivo y excandidato a la presidencia del Barça, Toni Freixa, ha desvelado en 'El Partidazo de COPE' que todavía no tiene decidido su voto para las próximas elecciones. En conversación con Juanma Castaño, Freixa ha confirmado que acudirá a votar pero mantiene la incógnita sobre su elección final: "Tengo dudas entre 2 opciones".

El descarte de tres de las cinco vías

Freixa ha explicado en la radio que ha querido hacer un "post un poco didáctico" para aclarar que existen cinco posibilidades ante los comicios. De esas cinco, ya ha descartado tres: no ir a votar, el voto nulo y dar su apoyo a uno de los dos candidatos. "Hay 1 de los 2 candidatos al que no voy a votar seguro", ha sentenciado.

El voto en blanco como titular

Las dos únicas opciones que baraja el exdirectivo son, por tanto, votar al otro candidato o emitir un voto en blanco. Sobre esta última posibilidad, Freixa ha bromeado con los periodistas del programa, reconociendo el impacto mediático que tendría su decisión: "Es un buen titular para vosotros, sí".

A pesar de la insistencia del equipo de 'El Partidazo de COPE', Toni Freixa ha defendido su postura, argumentando que no puede tener una decisión firme todavía. "Ahora viene una campaña, entonces, no puedo tener decidido 100 por 100 todo", ha explicado, asegurando que prefiere escuchar y analizar durante el periodo electoral antes de tomar una decisión definitiva.