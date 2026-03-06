Zeina Lakkis, libanesa: "Anoche los sonidos de los bombardeos eran muy fuertes, las casas temblaban y se escuchaban los gritos de los niños; pedimos que entre ayuda humanitaria"

Israel ha ordenado un bombardeo masivo sobre la capital del Líbano, Beirut, durante la madrugada. Por primera vez, el ejército israelí ha exigido a la población que abandone las zonas del sur de la ciudad, barrios muy poblados que son un bastión de la milicia terrorista de Hizbulá. Los ataques se extienden también al norte, en Trípoli, y al este, en el valle de la Becá, cerca de la frontera con Siria.

“La noche pasada fue terrible, terrible”, ha relatado Zeina Lakkis, una guía turística libanesa, en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos. Lakkis ha descrito cómo "los sonidos de los bombardeos eran muy fuertes" y "las casas temblaban", mientras se escuchaban "los gritos de los niños" y de las mujeres.

La orden de evacuación ha desatado una grave crisis humana. "Han pedido evacuar ciudades completas", ha explicado Lakkis, señalando que las zonas amenazadas son residenciales. Esto ha provocado que miles de refugiados hayan tenido que pasar la noche "en la calle, en este frío terrible", sin tener un lugar donde cobijarse.

EFE Residentes desplazados con sus pertenencias en Beirut, Líbano

La población está huyendo a pesar de no tener a dónde ir, ya que los bombardeos “no son normales” y se escuchan “en toda la zona”. Según ha contado la testigo, las autoridades libanesas no disponen de sistemas de alerta avanzados como las sirenas. "No tenemos sirenas", ha lamentado.

Son las iglesias o los propios vecinos quienes, a gritos, avisan del peligro inminente. "La gente empieza a llorar, empieza a llamar a la gente", ha descrito. En medio de una profunda crisis económica, las familias lo dejan todo: "sus casas, sus cosas, la vida, todo, y no saben qué va a pasar".

EFE Una columna de humo se eleva tras un bombardeo israelí sobre Dahieh, un suburbio mayoritariamente chií en el sur de Beirut, Líbano

“Nosotros, los libaneses, queremos paz”

Zeina Lakkis se ha convertido en un ejemplo de la solidaridad civil. Actualmente acoge a 15 refugiados en su propia casa, después de haber recibido a más de 28 el año pasado. "Estamos ayudando nosotros, la gente civil, estamos ayudando a la gente en la calle, para ofrecer comida, agua, cosas a los niños", ha afirmado.

A pesar de la ayuda ciudadana, los recursos son escasos y los servicios básicos como la electricidad o el agua funcionan “lo minimal”. Por ello, Lakkis ha lanzado un desesperado llamamiento: "Necesitamos ayuda, necesitamos gente que nos ayuda". Su mensaje final, en medio del caos, es un ruego por el fin del conflicto: "Nosotros, los libaneses, queremos paz, no queremos guerra siempre".