La inteligencia artificial hace que una chica pierda su trabajo y la decisión de la justicia llama la atención por este motivo

La inteligencia artificial fue un asunto a debatir en 'Herrera en COPE', tras conocerse el caso de una trabajadora rusa que fue despedida de su empresa al remplazarla una máquina, y ganó el juicio. La pregunta es: ¿puede ocurrir esto en España?

Para profundizar en el tema hablamos en 'Herrera en COPE' con Borja Adsuara, un abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías, explica que las circunstancias tienen mucho que ver.

Los hechos ocurrieron en una empresa textil, donde la demandante trabajaba como gerente de compras. Después de un año en el puesto, la compañía comenzó a automatizar gran parte de sus responsabilidades mediante programas de IA.

Posteriormente, le ofrecieron una reducción de la jornada laboral a solo dos horas , lo que implicaba una disminución de su salario. Al rechazar la propuesta, fue despedida.

El juzgado consideró que el despido carecía de justificación legal, ya que la sustitución de funciones por IA no es motivo válido para terminar una relación laboral sin indemnización.

Posibles negociaciones colectivas

Aunque no es el primer país en enfrentar este tipo de disputas, la resolución podría influir en futuros juicios similares.

En otros lugares, como Estados Unidos y la Unión Europea, ya se han discutido regulaciones para proteger a los trabajadores ante el avance de la tecnología, pero cada sistema legal aborda el tema de manera distinta.

Para buscar soluciones, Absuara explica que en las negociaciones colectivas se van introduciendo puntos de formación, esto con el objetivo en que los trabajadores se actualicen en sus habilidades con la inteligencia artificial.

El abogado proseguía su discurso diciendo que las empresas llegan a un punto en el que ya el problema no será despedir, sino que no contrataran.

Les será suficiente tener sus empleados más la ayuda de la inteligencia artificial

Para profundizar en esto, hizo una comparación con la huelga de guionistas y actores de Hollywood, estos llegaron a un acuerdo, si se creaba un personaje completo con Inteligencia Artificial, los sindicatos recibirían una indemnización.

Empleos en mayor peligro

Absuara explica que los empleos más expuestos a ser remplazados son los intelectuales y automatizados. Pero advierte que incluso los que creíamos que eran creativos del ser humano también.

Por ejemplo, el código informático ya se utiliza una Inteligencia Artificial controlada por humanos, hasta un 70%, solo que la utiliza los que son expertos.

También cree que incluso en su campo de la abogacía también la Inteligencia Artificial estará presente: "Los abogados la utilizarán, habrá abogados expertos por una materia, porque la IA no lo engañara".

Para él, la clave es que la Inteligencia Artificial sea una herramienta de ayuda y no un sustituto: "Tiene que ser un complemento, no te puede hacer todo el trabajo porque si no estás muerto".

Al ser preguntado si esta tecnología está avanzando muy rápido, Absuara concluye en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que esto siempre ocurre en la historia del ser humano: "La tecnología siempre tiene momentos disruptivos, y ahora es uno de esos. Los problemas de la tecnología se resuelven con tecnología".