Cuando la edad es solamente un número: la historia de Pino Montesdeoca, modelo española

Dicen que la vida está hecha de giros, de momentos en los que hay que atreverse a saltar al vacío y renacer cuantas veces haga falta. Las redes sociales son, a día de hoy, el escaparate en el que nos vendemos en pocas palabras, ¿por qué no mirar en ellas y bucear en lo que puede ser nuestra tarjeta de presentación?

Pino Montesdeoca ha pasado de ser profesora a modelo internacional, de vivir en la sombra a brillar en las pasarelas y cada giro inesperado ha dado forma a la mujer que es hoy. Este martes la modelo ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La modelo trata de utilizar herramientas para visibilizar lo más normal, que es hacerse mayor y crecer. Considera que la edad es solo un número porque la idea que puede tener una persona de alguien de 60 años no coincide con todas las cabezas. “Yo no tengo edad, yo soy una mujer”, recalca.

En su libro “La edad es un número, la actitud lo es todo” invita a mirar con valentía y ser conscientes de que envejecemos. “Las arrugas te van recordando que el tiempo pasa, que ya no eres aquella persona jovencita y te vas acercando más a otras cosas como la enfermedad o la muerte”, añade.

Pino Montesdeoca hoy en día es una modelo de reconocido prestigio pero su salto a la pasarela e idilio con las cámaras no fue algo que empezase muy jovencita. “Tuve una enfermedad muy grave en Bahamas donde trabajaba y tuve que volver a España. Mi hija me animó a hacer cosas divertidas como anuncios. De ahí empezaron a contactarme las editoriales, fotógrafos y luego llegó la Fashion Week. Ahora he hecho pinitos incluso en el cine”, afirma sobre sus inicios en el mundo de las pasarelas.

Su enfermedad empezó tras la picadura de un mosquito por la que contrajo el dengue. “Casi me mata. Me asusté porque un año antes había fallecido un surfero. Tuve una gran suerte porque los médicos me cuidaron”, continúa.

MANTENER LA MISMA VIDA SIEMPRE

“Hay personas que les gustaría vivir el resto de su vida en la misma casa, misma calle, con sus mismos amigos… Eso es felicidad también, dependiendo de quién eres tú. Yo soy una saltimbanqui”, cree acerca de su modo de vida. En referencia a las empresas y sectores que optan por no contratar ni contar con trabajadores de edad más avanzada, Pino opina que se está perdiendo gente “con una mochila cargadisima de experiencia” y que las generaciones que nacieron en los años 50 y 60 son más flexibles. “Me parece una pérdida de talento”, recalca.

La modelo cree que estamos acostumbrados a los cambios y los afrontamos. Gente de 20 o 30 acude más a día de hoy a operaciones estéticas. “Las expectativas que se crean son enormes y la frustración que trae es catastrófica”, concluye.

Escucha la entrevista completa a Pino Montesdeoca en 'Herrera en COPE'.