Risto Mejide para los pies a Lilith Verstrynge por la última polémica de Podemos: "No me hagas la pelota"

El presentador y director de 'Todo es Mentira', Risto Mejide, ha cortado en pleno directo este miércoles a Lilith Verstrynge, una de las candidatas de Unidas Podemos para las próximas elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Comicios que se celebran de manera adelantada, después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, las cambiase de fecha como respuesta a la moción de censura que PSOE y Ciudadanos presentasen una moción de censura en Murcia. Moción que provocó una crisis interna dentro del partido de Inés Arrimadas.

El polémico vídeo de Unidas Podemos

Uno de los momentos más polémicos del debate entre jóvenes que ha organizado uno de los programas estrella de Cuatro ha venido a raíz del polémico vídeo que ha publicado Unidas Podemos este fin de semana antes de que este fin de semana arranque la campaña de manera oficial.

Un vídeo en el cual la formación de Pablo Iglesias señala directamente a periodistas como Ana Rosa Quintana, Federico García Los Santos, Susanna Griso y Helena Resano. Una actitud que ha sido reprochada por varios presentadores, aunque la primera en hacerlo ha sido la directora de 'Las Mañanas de Ana Rosa'.

"En el último vídeo electoral de Podemos nos señalan a cinco periodistas, cuatro de ellos de este programa, pero no somos los únicos. Marcan a periodistas de todo el arco ideológico. Un acto insólito en democracia. Una persecución a la prensa que no se veía desde el franquismo. Nunca en 40 años, yo personalmente, había visto algo así", comenzaba anunciando Ana Rosa este lunes.

Risto Mejide para los pies a Lilith Verstrynge por el polémico vídeo

Esta polémica ha sido sobre la que el presentador y la invitada han tenido una discusión cuando Risto Mejide le ha preguntado sobre ella. "¿Es rentable en votos señalar a los periodistas, y sobre todo, por qué no nos habéis señalado a vosotros", le ha preguntado a Verstrynge."Vosotros habéis un buen trabajo", la ha respondido.





Sin embargo, Risto Mejide le ha parado los pies explicándole que ella no "tiene que hacerle la pelota", ya que en 'Todo es Mentira', ha puntualizado, "aquí os hemos dado mucha caña".

"Partimos del principio que, esto es importante decirlo y no lo voy a repetir más veces para solucionar un problema, hay que nombrar el problema. Si no lo nombras el problema, el problema no existe. En la Comunidad de Madrid hay una serie de problemas que hay que resolver dentro de nuestra democracia y una de ellas es de los medios de comunicación", ha querido responder la candidata para las próximas elecciones.

Risto Mejide, sin embargo, ha aprovechado para hacer un inciso tras sus declaraciones. "¿Es un problema que los periodistas critiquen a los partidos, que los medios de comunicación fiscalicen la acción política?", ha querido preguntar. Sin embargo, la candidata solo se ha limitado a decir qué propone su formación.

"Es un problema que los medios, que deberían informar a la ciudadanía de manera plural, estén tan intervenidos de poderes económicos porque al final son los que pagan porque marcan la línea. Los trabajadores no tienen capacidad para decir que sufren presiones porque las denuncian puede haber represalias. Hay que denunciarlo porque hay que solucionarlo", ha querido explicar.

