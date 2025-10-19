Alberto Herrera (33): "Mis amigos, que han sido padres antes, me avisaron de que las hormonas cambian en el embarazo y, si no lo sabes, piensas que te está pasando algo con ella"

Alberto Herrera ha hablado en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'A ciegas', sobre los cambios que está experimentando su prometida, Blanca, desde que está embarazada. El comunicador ha explicado a María José Navarro que los vaivenes emocionales son habituales y ha subrayado la importancia de que los acompañantes sean conscientes de que se trata de "algo biológico, humano y muy femenino" cuando una mujer va a tener un hijo.

Escucha la entrevista completa Las hormonas en el embarazo, con María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

Un cóctel de hormonas

Herrera ha confesado que sus amigos ya le habían advertido sobre este fenómeno. "Cambias muchísimo, y eso si no lo sabe quien te acompaña, puede pensar que te está pasando algo con esa persona", ha relatado. A veces, su propia prometida se siente abrumada por sus emociones y le dice: "es que no sé por qué me siento así ahora mismo", un agobio que la puede hacer sentir más sensible.

El médico y divulgador David Vallejo ha confirmado esta realidad en el programa, atribuyendo los cambios de humor a un "cóctel de hormonas", como el aumento de progesterona, estrógenos y beta-HCG. Según ha explicado, estas hormonas tienen un impacto directo en el cerebro de las mujeres, provocando que tengan "sensaciones nuevas" y un estado de ánimo muy variable durante todo el proceso.

Del aumento de pies a la depresión posparto

Durante la conversación, Navarro ha introducido otro cambio sorprendente del que no se habla tanto: el crecimiento de los pies, que puede ser permanente hasta en un 70% de las mujeres. Vallejo ha detallado que la hormona relaxina relaja los ligamentos de todo el cuerpo para facilitar el parto, lo que puede aplanar y ensanchar los pies. Además, se han repasado otros síntomas físicos comunes como náuseas, cansancio, manchas en la piel o acné.

Europa Press Embarazo

El especialista también ha advertido sobre el posparto, una etapa en la que la caída de hormonas puede derivar en una depresión posparto, agravada por el cansancio y el estrés. "En el posparto tenemos una incidencia más alta de depresión posparto, y es precisamente por esto", ha señalado Vallejo, insistiendo en que es un tema del que "no se habla lo suficiente" y para el que hay que estar preparado.

Cambias muchísimo, y eso si no lo sabe quien te acompaña, puede pensar que te está pasando algo con esa persona" Alberto Herrera Periodista

Finalmente, el doctor ha desmentido rotundamente la supuesta relación entre el paracetamol y el autismo, una afirmación difundida por Donald Trump. Ha calificado el paracetamol como "el fármaco más seguro que hay durante el embarazo", esencial para tratar fiebre alta o dolores fuertes, condiciones que sí pueden ser peligrosas para el feto si no se tratan.