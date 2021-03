Arrimadas se enfrenta al temor a una desbandada y a la liquidación de Ciudadanos

El corazón de Ciudadanos late más despacio que nunca, después de una semana en la que los nervios han estado a flor de piel. El partido naranja no vivía una crisis interna como la que afronta en las últimas horas desde las elecciones de 2019 que provocaron la salida de Albert Rivera de la política.

Si los comicios de Galicia, País Vasco y Cataluña fueron un duro golpe para el liderazgo de Arrimadas, que heredaba el partido en un momento difícil, lo ocurrido esta semana en Murcia, y posteriormente en Madrid, ha provocado que las críticas desde dentro de la formación vuelvan a convertirse protagonista.

Voces críticas dentro de Ciudadanos

La primera voz crítica en hacerlo ha sido este mismo sábado. En concreto, el exsecretario de la organización y uno de los pesos pesados durante la presidencia de Albert Rivera, Fran Hervías, ha anunciado su salida del partido con duras acusaciones hacia la presidenta, a quien ha dicho ser "una muleta más del sanchismo" después de varios pactos que Ciudadanos ha intentado, o ha llegado, con el PSOE. Por ello, momento después de su marcha, ha anunciado en una entrevista a El Mundo que cambia de partido. En concreto, el hasta ahora miembro de Ciudadanos hace las maletas y se va al Partido Popular, ya que a su juicio, "es el único proyecto que le puede ganar a Pedro Sánchez".

Hervías no ha sido ni mucho menos la única voz que se ha mostrado crítica con la estrategia del equipo de Inés Arrimadas. Toni Cantó o Begoña Villacis han sido dos de los dirigentes que han arremetido contra la número uno del partido, exigiéndole una reunión extraordinaria que finalmente se celebrará el lunes. Cantó ya ha protagonizado varios encontronazos con Arrimadas en el pasado, especialmente tras el duro varapalo electoral sufrido en Cataluña, lo que ha provocado, según apuntan diversos medios, que sopese la idea de pedir un congreso extraordinario en el que poder competir contra Inés el liderazgo.

En este grupo crítico también se encuentran la exconsejera de Cultura en la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, o el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Desde de fuera de la esfera pública, Marcos de Quinto, quien fuera la mano derecha de Albert Rivera, en una columna que este domingo publica ABC también ha arremetido contra Arrimadas y su equipo. De Quinto se hace con las tesis de Hervías al recordar que "el enemigo es el sanchismo y no el socio, el Partido Popular".

Otros, como el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, se desmarcan de sumar más leña al fuego y aposta por la unidad frente a la tempestad. Especialmente porque en Castilla y León la formación de Inés Arrimadas en ningún momento ha sopesado la posibilidad de dar el visto bueno a la moción de censura presentada por el PSOE. "Siempre he dicho que el problema era la verticalidad de la toma de decisiones, y esta es una de las demostraciones más palpables. Si tu partido en Murcia tiene un problema, lo resuelve en Murcia. Si la dirección del partido impone todas las decisiones, eso hace que cada error sea sistémico", ha explicado en las últimas horas. Su conclusión: "primero, no matarse, segundo; hacer un análisis de qué está fallando".

Inés Arrimadas no piensa dimitir

Arrimadas vive unas horas bajas animícente. Entre sus planes no se contemplaba la opción de que la moción de censura en Murcia no fuera a salir adelante, y mucho menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocase elecciones adelantas para la región cesando, ya de paso, a los consejeros naranjas. Consciente del difícil momento que vive su formación, en el que de la noche a la mañana han pedido dos de los cuatro gobiernos regionales en los que estaban presentes, ha convocado para este próximo lunes una reunión extraordinaria en el que prevé hacer cambios dentro de su Ejecutiva, aunque ella no tiene intenciones de dimitir.

No lo tienen del todo claro algunos miembros de la dirección, quienes exploran la idea de segur el camino de Hervías si la formación no se toman medidas que hagan cambiar la dirección del partido. A falta de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decida este domingo si finalmente habrá o no elecciones, los últimos sondeos dejan a la formación fuera de la realidad política madrileña, mientras que en Murcia el popular Fernando López-Miras ha formado este sábado su nueva Ejecutiva con los tres diputados de Ciudadanos que se han desmarcado de apoyar una moción que hace unos días habían firmado.

Algunas voces del partido apuntan que la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Isabel Franco, no ha querido apoyar esta operación dirigida desde el despacho de Arrimadas con Moncloa, porque desde Madrid se había optado por Ana Martínez Vidal como presidenta y no por ella, algo que habría aumentado la rivalidad política que ambas deben mantener dentro de la región. Aunque los tres diputados 'tránsfugos' hayan tomado este sábado posesión de su cargo, Ciudadanos y PSOE han decidido seguir adelante con una moción que se le ha atragantado a Inés Arrimadas. Un trago que todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, pero que sin duda está provocando que el 'corazón naranja' haya entrado en parada cardiaca.