Risto Mejide corta 'Todo es mentira' para mandar un emotivo mensaje a Laura Escanes: "Te lo dedico"

Risto Mejide y Laura Escanes siempre se han caracterizado por ser una pareja que no duda en manifestar su amor públicamente. Fue en 2015 cuando ambos hicieron pública su relación, siendo conscientes de todas las críticas que recibirían por su diferencia de edad. Ella tenía 19 años y él 41. Sin embargo, desde hace siete años, son inesperables.

Su relación fue muy polémica pero, con el paso de los años, han demostrado que lo suyo se trata de una verdadera historia de amor. En 2017 se dieron el 'sí quiero' y, el 2 de octubre de 2019, comenzaron a hacer crecer su familia con el nacimiento de Roma, su primera hija. Actualmente, forman una bonita familia, de la que también forma parte el hijo del publicista, fruto de su anterior matrimonio.

La relación entre Mejide y Escanes surgió de las redes sociales. El presentador acababa de romper con su pareja y dejó de seguirla en Instagram. Rápidamente, los medios se dieron cuenta de ese detalle y no tardaron en hacer comentarios al respecto. Lo que enfadó el presentador de Cuatro.

"Me molesté tanto que empecé a seguir en Instagram a las diez tías más buenas que encontré y, pensé, ahora os va a explotar la cabeza porque no vais a saber quién de todas ellas es mi novia", confesó el comunicador a Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'. Una de ellas era Laura Escanes. Era la única influencer que compartía enlaces de textos que escribía. El presentador decidió leerlos y terminó enamorándose de ella: "Me tiré hasta las 5 de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras".

Esta vez, el conductor de 'Todo es mentira' ha querido manifestar lo mucho que quiere a su pareja en pleno directo. Este martes, Mejide abrió el programa informando de que era el Día Internacional del Beso y el comienzo del Ramadán. Sin embargo, para él el día era mucho más importante por otro motivo.

El mensaje de Risto a Laura Escanes

"También es el cumpleaños de la mujer que adoro, un beso mi vida. Te dedico el programa", comentó el presentador, felicitando así a Laura Escanes en directo. Mejide es muy reservado con su vida privada, por lo que nunca había mandado a su mujer ningún mensaje así desde el programa de Cuatro. Ante sus bonitas palabras, los colaboradores reaccionaron con un "Ohh..." pero, rápidamente, Mejide pasó a dar las noticias del día.

A pesar de ello, Mejide ya había felicitado a su mujer en redes sociales, concretamente a través de Instagram, lo que se ha convertido en una manera habitual para demostrar lo mucho que se quieren. "Hoy cumple años la mujer de mi vida, compañera de viaje y madre de mi hija. Feliz cumpleaños mi amor. Por muchos más años navegando juntos", escribía junto a una fotografía de Escales y sin olvidar el hashtag en común #toelrrato.