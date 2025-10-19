La reacción de Paco González tras ver la imagen del VAR del gol anulado a Oyarzabal: "Bate el récord del flequillo de Mbappé"

El Celta y la Real Sociedad se midieron este domingo en un duelo de necesitados que comenzó a las 16:15h en el estadio de Balaídos de la localidad viguesa.

Al comienzo de la segunda parte se vio una de las imágenes del encuentro cuando desde el VAR se le anulaba un tanto a Oyarzabal.

la jugada

En una de las primeras jugadas de la segunda mitad, se produjo una concatenación de errores del Celta. Primero un despeje defectuoso de Mingueza, después Ilaix Moriba la pierde de forma absurda en su área con una mala entrega y finalmente estos errores fueron aprovechados por Barrenetxea que asitió a Oyarzabal para que el '10' donostierra la empujara a placer.

Imagen VAR del gol anulado a Oyarzabal en el Celta-Real Sociedad por fuera de juego

ajustado fuera de juego

Sin embargo, ese tanto no subió al marcador por un ajustísimo fuera de juego. En la repetición se vio cómo el capitán de la Real Sociedad tenía algo de la cabeza adelantado.

Imagen del VAR del gol anulado a Oyarzabal en el Celta-Real Sociedad

la reacción en tiempo de juego

Una vez vista la repetición, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, no se creía lo ajustado de la imagen.

"Acabamos de ver el dibujito del VAR por el que ha sido anulado el gol de Oyarzabal y creo que bate el récord de aquel del flequillo de Mbappé - gol anulado en el partido ante el Mallorca -", señalaba Paco González.

Imagen VAR del primer gol anulado a Mbappé en el Real Madrid-Mallorca

"Ha sido 1 cm de la cabeza, probablemente 1 cm de la cabeza lo que estaba en fuera de juego según la maquinita del VAR. Pues nada, habrá que creer que está bien", concluyó.

Otra de las jugadas polémicas del encuentro se produjo al final de la primera parte del choque cuando el jugador vigués Starfelt fue expulsado por doble amarilla tras empujar a Yangel Herrera en un saque de esquina.