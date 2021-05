Risto Mejide consigue sacar a Isabel Pantoja en 'Top Star' el recado más duro a Kiko Rivera: “No se hereda”

La cantante Isabel Pantoja, una de las voces más reconocidas de nuestro país, ha frenado este viernes al presentador Risto Mejide en la primera gala de 'Top Star', el nuevo concurso que ha puesto en marcha Telecinco y que supone la vuelta a la pequeña pantalla de la tonadillera.

Lo hace después de las últimas informaciones y encontronazos que han envuelto a la familia Pantoja tras alguna de las revelaciones en 'Sálvame' de Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja.

Telecinco





Kiko Rivera hace estallar Cantora

Kiko Rivera hacía estallar Cantora, lugar de residencia de Isabel Pantoja,tras haber concedido una entrevista a Mila Ximénez en una revista del corazón en el que contaba alguno de los episodios más oscuros de su madre y que había ido descubriendo en los últimos meses.

Informaciones que dejaban entrever varias posibles estafas por parte de la madre ante sus hijos al no revelar todos los detalles económicos y patrimoniales que ella tenía en su poder desde hace varios años.





Un distanciamiento que se manifestó en Navidades, cuando a raíz de estos últimos acontecimientos así como la pandemia, la familia decidió no juntarse, como solía ser habitual. Sin embargo, el DJ no quiso tener 'gestos feos' con su madre el pasado 2 de mayo, jornada en la que habitualmente se celebra el Día de la madre y por tanto felicitó a su madre de una forma un poco especial.













En esta ocasión, aunque no hubo una reconciliación, el hijo de Isabel Pantoja aprovechó sus redes sociales para acordarse de ella. “Felicidades a la mejor madre del mundo Irene Rosales, gracias por darnos todo el amor que nos das, te amamos mucho, un beso para todas las madres del mundo, incluida la mía”, escribía el DJ

Isabel Pantoja frena a Risto Mejide tras una duda sobre Kiko Rivera

Bajo este contexto, la vuelta a la pequeña pantalla de Isabel Pantoja era una noticia esperada. Aunque de momento no ha concedido entrevista, este viernes hemos podido verla en el primer programa de 'Top Star', el nuevo espacio de Telecinco tras la emisión de 'Got Talent'.

Y con el primer programa ha saltado la primera polémica. En concreto, todo ha ocurrido cuando uno de los compañeros, Risto Mejide, ha preguntado a la artista si el talento se hereda, algo en lo que ha sido clara y le ha cortado, de forma tajante, que no. "No hay más preguntas, no hay más preguntas, señora", ha contestado Mejide.

Hay que recordar que Kiko Rivera en la actualidad se dedica a ser DJ y cantante, por lo que todos han interpretado que la respuesta iba encaminada a él.

También te puede interesar

Kiko Rivera no se olvida de Isabel Pantoja en el día de la madre: “Para la mía incluída”

El dato personal sobre Anabel Pantoja por el que ha estallado en directo: "Te reviento la cabeza"