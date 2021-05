El dato personal sobre Anabel Pantoja por el que ha estallado en directo: "Te reviento la cabeza"

'Sálvame' ha protagonizado este jueves una bronca monumental entre dos colaboradores del espacio. Rafa Mora y Anabel Pantojahan tenido tal encontronazo con Mora que incluso ha abandonado el plató del programa. Todo ha comenzado cuando Rafa Mora ha hecho un comentario sobre el ascensor del padre de la sobrina de la tonadillera, Bernardo Pantoja.

"Págale el ascensor a tu padre, que va con la pata coja", ha comenzado diciendo el colaborador de 'Sálvame' a Anabel Pantoja. A continuación ha hecho varios movimientos, imitando el uso de las muletas.





"Te cojo la cabeza y te la reviento"

"Págale tú", le ha contestado de inmediato la sobrina de la cantante Isabel Pantoja y ha abandonado el plató del programa, sin dejar de insultar a la madre de Rafa Mora. "Yo me cago en tu puñetera madre. Me voy. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado", ha estallado Pantoja contra el colaborador.

"Perdóname chica, yo no he dicho nada", ha intentado defenderse él tras ver cómo ha evolucionado la discusión. Ella, sin embargo, no ha cesado en sus insultos contra el colaborador: "Desgraciado, envidioso, asqueroso, desgraciado, desgraciado", ha repetido una y otra vez Anabel Pantoja. Entretanto, el director del programa ha intentado amainar los ánimos sobre el plato.

Anabel Pantoja llamando desgraciado a Rafa Mora, porque ha dicho que pague el ascensor de su padre #yoveosalvamepic.twitter.com/6KUsGH861A — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) May 7, 2021





"Que yo a tus padres no los menciono, ¿te estás enterando? La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento", ha vuelto a reprochar la sobrina de la tonadillera. En este punto, Rafa Mora no se ha quedado de brazos cruzados y ha intentado aclararlo, asegurando que él no había llamado a su padre "cojo". No obstante, tampoco ha querido quedarse atrás y le ha increpado: "Tú no estás bien".

"Que te han visto las cámaras regocijarte y reírte de mi padre, que no tengas una desgracia tú como mi padre, que no la tengan tus padres, ¿te enteras?", le ha contestado ella de inmediato.

"Si esto lo hace un hombre, no puede volver a la tele", ha sido lo último que ha dicho Rafa Mora antes de que Anabel Pantoja abandonara de forma definitiva el plató de 'Sálvame'ante la estupefacción de todos los colaboradores y la cara atónita de la presentadora del espacio de Telecinco, Paz Padilla.





El adiós de algunos colaboradores de 'Sálvame'

El programa de Telecinco nunca ha estado exento de polémica y no suele haber un programa que pueda pasarse por alto. El pasado lunes, por ejemplo, fueron protagonistas los actuales colaboradores, cuando una voz en off les advertía de que algo iba a cambiar en el programa y pedía que mirasen la pantalla para averiguar de que se trataba. "Buenas tardes, colaboradores. A lo largo de estos 12 años por este plató han pasado la friolera de casi 50 colaboradores. Muy atentos a todas estas caras", decía la voz para dar paso a las imágenes de todos los colaboradores que han pasado por el programa.

Entre los conocidos rostros se pudo ver a Terelu Campos, Rosa Benito, Miriam Saavedra, Alba Carrillo, Diego Arrabal, Joana Morillas, Makoke, Ylenia, Ángela Portero, Raquel Bollo, Carmen Borrego o Belén Rodríguez. "A partir de mañana este grupo tendrá nuevas caras, para algunos estas nuevas incorporaciones serán bienvenidos, para otros podría significar su inminente salida del programa", explicaban, dejando claro que habría nuevas incorporaciones y expulsarían a algunos de los colaboradores para renovar la plantilla.

"Los 12 años de ‘Sálvame’ van a traer muchos cambios y quedan 24 horas para comenzar a sufrirlos", advertía la voz en off. Con motivo de los 12 años del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, La fábrica de la tele ha decidido renovar a los colaboradores, fichar a nuevos rostros y prescindir de otros. Esta noticia dejó a todos los presentes helados, por lo que el comienzo del programa tuvo pocas palabras.