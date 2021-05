Kiko Rivera no se olvida de Isabel Pantoja en el día de la madre: “Para la mía incluída”

Kiko Rivera vuelve a España tras la última aventura con el presentador Jesús Calleja para un nuevo capítulo de su programa 'Planeta Calleja', una aventura que se ha complicado en las últimas horas cuando a través de Instagram avisaba a sus seguidores ya que le tuvieron que cancelar el viaje tras un problema con los horarios de las PCR.

“Por motivos del Gobierno de Nepal tenemos que quedarnos más días aquí. Había que presentar la PCR con 72h y la cambiaron a 48h, y la nuestra está en 49h. Somos todos negativos y hemos tenido que volver a hacérnosla”, aclaraba.

EL DÍA DE LA MADRE EN PLENA GUERRA CON ISABEL PANTOJA

Kiko Rivera va a poder vivir el día de la madre junto a su mujer y madre de sus hijas Irene Rosales en Sevilla. Para felicitarla, el hijo de la tonadillera ha compartido una foto con sus seguidores en la que felicitaba a su mujer, su suegra, y una felicitación especial para Isabel Pantoja que todo el mundo esperaba: “Felicidades a la mejor madre del mundo Irene Rosales, gracias por darnos todo el amor que nos das, te amamos mucho, un beso para todas las madres del mundo, incluída la mía”, escribía el DJ.

Más claro ha sido Kiko en sus historias, en la que aseguraba no esperar una reconciliación con su madre: "No espero ni quiero una reconciliación ninguna, solo que yo no tengo esos detalles tan feos...y tengo corazón que es algo que algunos Pantojas carecen", aclaraba.

RECUERDO DE LA MADRE DE IRENE ROSALES

A principios de 2020 fallecía la madre de Irene Rosales, Mayte Vázquez, y en un día tan especial, tanto su hija como su yerno se han querido acordar de ella. “Un beso especial para el cielo para todas las mamás que no están. Te echamos de menos suegra mía” escribía Kiko Rivera en su publicación.

Por su parte Irene Rosales ha compartido una historia con sus seguidores felicitando a su madre: “Eres lo que más echo de menos en esta vida. Te amo mami. Feliz día siempre”, escribía emocionada.

ISABEL PANTOJA NO RESPONDE A LAS PREGUNTAS SOBRE SU HIJO

La protagonista de la guerra de los últimos meses de Kiko Rivera en televisión, Isabel Pantoja, ha presentado esta semana su nuevo proyecto televisivo: 'Top Star' un talent show presentado por Jesús Vázquez y en el que la tonadillera compartirá jurado con Risto Mejide y Danna Paola.

En la presentación la cantante ha dejado varias frases que muchos ven como una indirecta a su hijo tras las críticas recibidas por la herencia del padre de Kiko Rivera, Paquirri: "Estoy con unas personas que me cuidan y me dan todo el calor que necesito”, “no he estado recluida, estaba en mi casa cuidando a mi madre" o "yo no soy persona de hablar mucho, prefiero cantar" son entre otras algunas de las declaraciones de Isabel.

