El ultimátum de Kiko Rivera a Isabel Pantoja que puede acabar de una vez por todas con Cantora

La portada de este miércoles en HOLA ha provocado un antes y un después en el clan Pantoja. La reacción pública a las palabras de Isabel Pantoja por parte de Kiko Rivera no han tardado en llegar y el hijo de la cantante ha lanzado una seria advertencia a su madre, con la que mantiene una guerra abierta desde hace semanas.

Y es que este miércoles Isabel Pantoja ha roto su silencio siete días después de que su hijo protagonizase la portada más dura de la prensa del corazón sobre la saga que se recuerde. Aunque Pantoja ha evitado ''responder'' directamente, ha trascendido un comunicado donde ''punto por punto'' va respondiendo a todo lo que su hijo ha dejado caer públicamente sobre su persona.

La reacción de Kiko Rivera al comunicado de Isabel Pantoja: "Dice que la relación con su madre es irreparable" https://t.co/uQNoiZmhil — Telecinco (@telecincoes) November 11, 2020

La revista HOLA ha conseguido el contenido en primicia y a lo largo de las extensas seis páginas de información va desarrollando todo lo que los abogados de Isabel tienen que decir sobre esta guerra. ''Este comunicado se hace para anunciar acciones legales contra todos los que han atacado su honor y legitimidad'', señala la revista.

Isabel Pantoja, hundida

Asimismo, en la revista también se habla del estado personal de Pantoja, quien está completamente rota. ''Isabel no duerme... porque vive en una pesadilla. Se pregunta como ha podido llegar a esto, sin encontrar respuesta'', narra.

Paquirri, Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Y añaden más: ''No hablará mal de su hijo, ni ahora ni nunca. Pero no puede dejar pasar tan duras acusaciones'', unas declaraciones contradictorias con el fin del comunicado, que asegura que llegará hasta el final. ''Aunque no está para declaraciones ni entrevistas deja claro que no ha robado nada a su hijo y que moriría antes de que algo le perjudicara'', explica la publicación justificando este respuesta de Isabel.

En el comunicado se va negando punto por punto todo lo que ha ido sembrando Kiko en los diferentes platós de televisión vía entrevista, llamadas telefónicas o publicaciones en Lecturas. Además, repasa al detalle el proceso que se llevó a cabo en el reparto de la herencia, con los abogados que estuvieron presentes y cómo se cumplió todas y cada una de las voluntades del diestro. Asimismo, también cita a Don Francisco José Rivera Pantoja, para asegurar que ''a él le corresponde el 100% del domicilio que Kiko denunciaba que estaba pagando la madre, así como el vehículo que Isabel le habría reclamado''.

item no encontrado

Kiko Rivera entra en cólera

Estas palabras han provocado la reacción de su hijo mayor, Kiko, que ha aprovechado su amistad con Rafa Mora, colaborador de 'Sálvame', para dejar clara cuál es su posición después de haber leído con atención la revista.

El cantante “no se arrepiente, no se retracta ni una coma”, ha explicado Mora, y de hecho en la última llamada telefónica que ambos han mantenido una vez conocida la noticia ha insistido en que la relación entre madre e hijo está rota. “Me ha dicho la relación entre mi madre y yo está rota, es irreparable”, ha descrito Rafa Mora, y ha lanzado una serie advertencia a todos: si Kiko habla, “Cantora explota”.

Kiko Rivera, demoledor contra Isabel Pantoja: “Me ha fallado engañándome durante toda mi vida"

Muchos colaboradores se han preguntado qué ha provocado esta reacción tan tajante de Rivera, y según se ha sabido lo que hay detrás de estas nuevas informaciones que el cantante ya no solo tendría rumores de que su madre ha hablado mal de él y de su mujer, Irene Rosales, si no pruebas contundentes que dejarían a la cantante sevillana entre la espada y la pared.

También te puede interesar

Esta es la cantidad de dinero que Kiko Rivera aún debe a Hacienda y que le quita el sueño

Imágenes del día: el mensaje de Kiko Rivera a su hermana y la foto de Iker Jiménez con Carmen Porter