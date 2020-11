Miguel Sebastián desvela en ‘La Sexta Noche’ cómo evitar una tercera ola de coronavirus en España

El exministro socialista y profesor universitario, Miguel Sebastián, ha desvelado este sábado en 'La Sexta Noche' cómo España puede evitar una tercera oleada en el país. Nuestro país está en plena segunda oleada, aunque en las últimas jornadas parece que las medidas que han puesto en marcha la mayoría de comunidades están dando resultados.

Con estos datos, y con las medidas previstas, un modelo alemán que predice en qué cifras de contagio nos podemos mover de aquí a unos meses, prevé que hasta seis comunidades estén por debajo de los 50 casos cada 100.000 habitantes, y muchas de ellos son territorios que han sufrido datos muy malos.

Aglomeraciones navideñas

Este contexto, y el anuncio hecho por las principales farmacéuticas, que anuncian una alta efectividad en sus vacunas a la covid-19, parece que se han podido reflejar en una relajación de las medidas por parte de la población.

La ciudad de Madrid, por ejemplo, ha sido testigo en las últimas horas de cómo sus calles se han vuelto a llenarse como si se tratase de una situación previa a la pandemia. Sobre este asunto, el profesor Miguel Sebastián ha explicado que nos está pasando lo que nos ocurrió en verano: un relajamiento por parte de la población.

"Creo que nos estamos relajando, evidentemente, es lo que nos pasa siempre cuando empiezan yendo las cosas bien. Es muy difícil mantener la tensión en la población, pero hay que intentarlo y creo que en Navidades va a ser todavía peor porque la incidencia va a estar mucho más baja y el ambiente más propicio", le ha dicho a Iñaki López.

Sin embargo, ha advertido de que en el cómputo global, este mes ha sido peor que el de octubre, ya que a falta de dos jornadas se ha superado el número de contagiados. "Noviembre hasta el día 27 ha ido peor que octubre en el mundo. En el mundo ha habido 15 millones de casos nuevos en noviembre frente a los 12 millones de octubre. También en todos los países europeos, también en España. España lleva 425.000 casos nuevos mientras que en octubre 416.000 mil", ha explicado.

Lo que ha podido cambiar, a su juicio, es el ambiente que hay después de que las principales farmacéuticas anunciasen una alta efectividad en sus vacunas. "A pesar de que noviembre haya sido un mes malo, el ambiente es distinto porque la apariencia de la vacuna con una fiabilidad han abierto la esperanza del final. No sabemos cuándo va a ser, pero sabemos que lo va a ver", ha dicho.

Cómo evitar la tercera ola

Aun así, el profesor y economista ha explicado que España debe llegar a Navidades con los menos casos posibles e intentar evitar una tercera ola. Para eso, ha explicado, "tenemos que ir con cuidado", ya que, "tenemos un alto riego de una tercera ola y a juzgar por lo que ha ocurrido en Estados Unidos e Irán está siendo bastante más letal que la segunda".

Para Miguel Sebastián, la población se está "relajando" debido a que ya ve "un final" a la pandemia de coronavirus con la llegada de la vacuna@SextaNocheTV#L6Nenalerta

Por eso, ha detallado, "en los meses que nos quedan, que no sabemos cuántos van a ser hasta que estemos una alto porcentaje de la población vacunada, no nos podemos permitir la tercera ola. Hay que mantener la tensión de las medidas de contención o democratizar los test". Esto implica "convivir con los test y no con el virus", para el cual se debe tener "acceso a test más frecuentes, más baratos, más cómodos y más baratos" y que esta "oferta" se democratice.

En este sentido, apunta, no ve mala opción la de poder realizar test en las farmacias, siempre y cuando se puedan cumplir unos estándares de salud. Esta petición ha sido ya trasladada al Gobierno por parte de la Comunidad de Madrid, y otras como Cataluña, prevén hacerlo en las próximas fechas.

