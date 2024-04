Mateu Lahoz, muy tajante con el CTA: "Si en lo subjetivo se inventan las reglas y dejan de validar goles..."

Este domingo en Tiempo de Juego, Paco González informó que el Comité Técnico de Árbitros reconoció esta semana en una reunión con los árbitros de Primera División que se habían equivocado en 4 o 5 goles de fuera de juego en el momento de trazar las lineas. Errores ocurridos en partidos de esta temporada tanto en Primera como en Segunda.

Antes del comienzo del derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla que comenzó este domingo en el Benito Villamarín a las 21:00h, el excolegiado internacional, y actual comentarista arbitral de Tiempo de Juego, Mateu Lahoz, dio su opinión y analizó la noticia adelantada por Paco González, y fue muy tajante y claro con el CTA.

"Si en lo subjetivo se inventan las reglas y dejan de validar goles que es lo que ha ocurrido en varias ocasiones en la liga española, cómo es posible se soporten lo objetivo y que el comité reconozca que las líneas estén tiradas mal las líneas", señaló Mateu Lahoz. En el siguiente audio podrás escuchar de manera íntegra toda la intervención de Mateu Lahoz y su conversación con Paco González sobre esta polémica arbitral.

"Si eso ha pasado, hay que confirmarlo, es de una gravedad increible", apuntaba Mateu Lahoz. "Son los viernes las reuniones con todas las plantillas al completo, si han hecho grupito es más grave aún".

"Si han hecho público a un grupo los responsables, ojalá no sea por esta situación de locura de la Federación para quitarse al muerto", continúo analizando Mateu Lahoz, a la vez que incidía que cada vez los árbitros de césped dicen 'NO' al VAR.

Mateu Lahoz además dejó un curioso análisis sobre la situación de los árbitros en Primera División: "Cuando empieza la temporada ya saben 4-5 árbitros que van a descender porque si eliminamos los internacionales que son la mitad, eliminamos los asambleístas y los que acaban de subir, el número queda ahí".

"No he hablado con ningún compañero porque no me ha hecho falta, el CTA sigue siendo el mismo", apuntaba el analista arbitral de Tiempo de Juego y volvió a señalar que él no se quiso quedar en el VAR, aunque le hubiera gustado seguir en el césped: "Esta situación te alarma y alguien debería de dar explicaciones".

Por otro lado, Mateu Lahoz recordó la jugada del Leipgiz-Real Madrid del encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones cuando se anuló un gol al equipo alemán por fuera de juego.

Mateu reconoció que el arbitraje UEFA está unido al arbitraje en España, pero con esa jugada del Leipzig "quisieron hacer un pulso a nuestro arbitraje".

El excolegiado internacional desveló que en aquel entonces se produjo una reunión de los árbitros de Segunda División en Las Rozas "y a partir de ahí se quisieron hacer fuertes con algo que no existía en el reglamento".

Captura de la jugada del gol anulado al Leipzig

"No entendería que a estas alturas realicen una reunión para señalar a compañeros que han podido meter la pata porque tendremos que plantearnos que alguna responsabilidad tendrá alguna vez el cuerpo técnico", sentenciaba Mateu Lahoz.

Solo un árbitro español en la Eurocopa

Esta semana hemos conocido que solamente un colegiado español estará presente en la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania. Junto a Gil Manzano ejercerán como jueces de línea Diego Barbeero Sevilla y Ángel Nevado Rodríguez, y como árbitros de VAR Alejandro José Hernández Hernández y Juan Martínez Munuera.

