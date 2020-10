Iñaki López, obligado a dar explicaciones por lo que dijo en ‘La Sexta Noche’ tras entrevistar a Almeida

El presentador del programa de televisión ‘La Sexta Noche’, Iñaki López, ha tenido que acudir este domingo a las redes sociales para dar explicaciones por el comentario que hacía fuera de plano tras entrevistar este sábado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ha sido precisamente una usuaria de Twitter la que le reprochaba que hiciera el comentario cuando tenía “el micro abierto”, algo que usaba para criticarle por no ser más duro con el regidor de la capital.

Y es que el periodista vasco es habitualmente diana de muchas críticas los domingos especialmente por el tono de las entrevistas que realiza a los líderes políticos en su programa de Atresmedia. El último en reprocharle fue el productor y músico Carlos Jean, que le afeaba las preguntas y el estilo con el que había cuestionado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión en los rebrotes del Covid-19 en nuestro país. Concretamente el juez de ‘Idol Kids’ preguntaba de manera sarcástica: “¿En serio? ¿Esto es una entrevista?”

El comentario de Iñaki López tras hablar con Almeida

Este sábado el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acudía al plató de ‘La Sexta Noche’ para hablar de la decisión del Gobierno de imponer este domingo el estado de alarma en la región para cerrar Madrid de cara al puente del 12 de octubre. Al terminar la entrevista, el presentador Iñaki López daba paso a su compañera Verónica Sanz para que introdujera los últimos datos del coronavirus que se han conocido en las últimas jornadas.

En ese momento, y mientras intervenía la copresentadora. Podía escucharse al periodista vasco decir: “¿qué tal has visto la entrevista?” Una frase que, para algunos, iba dirigida al alcalde de la capital. Uno de ellos era la usuaria Beatriz Bandera, que le recriminaba al presentador: “En la Sexta noche Iñaki López da paso a su compañera, queda el micro abierto y se le escucha preguntarle Almeida si ha estado a gusto en la entrevista. Iñaki; una entrevista es otra cosa, lo que tú les haces a los políticos de derechas son masajes en las pelotas”.

Iñaki López da explicaciones

El propio periodista vasco ha querido salir al paso para dar explicaciones por el momento y aclarar que no se estaba dirigiendo al alcalde de Madrid, sino a la directora de su programa: “Buenas noches. Yo se lo explico, que estaba allí. No he cruzado una palabra con el alcalde tras despedirle. A quien me he dirigido, como hago tras cada entrevista, es a Eva, la directora del programa. A quien he preguntado su opinión. ¡Gracias por sus amables palabras!”

Críticas de Iñaki López al PP

Y es que hay sectores que esperan más dureza por parte del presentador de La Sexta hacia los dirigentes del Partido Popular cuando acuden al programa. Lo que parecen no recordar es algunas de las pullas que le ha dedicado en las útlimas semanas a líderes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante los días de tira y afloja con el Gobierno.

"Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta Ayuso sobre la falta de médicos que hay en este país. Aquí tengo un buen puñado, os voy a pedir vuestra información, ya que sois más raros que el lince ibérico, según la presidenta de esta comunidad", comentaba el periodista vasco en forma de dardo para la dirigente popular.