El doctor César Carballo explica en ‘La Sexta Noche’ por qué no se pone el primero la vacuna de Pfizer

Uno de los doctores más conocidos a raíz de esta pandemia, César Carballo, ha explicado este sábado en 'La Sexta Noche'los motivos por los cuales él no se quiere poner la vacuna de la farmacéutica Pfizer el primero.

Sus palabras, que han generado sorpresa dentro del plató, llegan en una semana clave para que se pueda ver la luz al final de la pandemia, después de que la farmacéutica situada en Estados Unidos, pero con científicos de origen alemán, haya anunciado que la vacuna que están preparando contra la covid-19 y que prevén comenzar a comercializarla a finales de este año tiene una efectividad superior al 90%, un porcentaje mejor de lo esperado.

Este anuncio ha provocado la famosa "V" en la bolsa, ya que las grandes empresas del IBEX35 han visto cómo han ido recuperando sus números habituales después de este anuncio. Y es que la covid-19 y sus consecuencias son palpables en todo el país, en especial en el tercer sector, donde gran parte de las comunidades tienen toques de queda o limitaciones en hostelería.

Vacunas para España

Uno de los grandes interrogantes todavía sin resolver es cuándo aproximadamente llegará la vacuna a nuestro país y cómo se llevará a cabo el proceso de vacunación. Desde el Ministerio de Sanidad han sido muy cautelosos, al menos hasta ahora, con hablar de plazos, pero a la vista de los buenos resultados que la vacuna de Pfizer u otras similares que están a punto de llegar al último escalón, ha hecho que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ponga fechas encima de la mesa.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervención en las Jornadas de Economía de S'Agaró que llegan a su 25 edición con un encuentro en formato híbrido. EFE/Quique GarcíaQuique García

"Si todo va bien, deberían llegar las vacunas a principios del año que viene. Si todo fuera muy bien incluso a finales de este año", ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las últimas horas. Dentro del ministerio ya hay un comité para organizar todo lo relativo a la gestión y logística de la vacuna que espera resolver el procedimiento antes de que acabe este mes.

Los motivos de Carballo

Pese a las buenas expectativas que tienen organismos nacionales con las vacunas que están en la última fase, el médico adjunto al departamento de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, que es colaborador habitual de diversos medios, ha enfriado sus expectativas sobre la vacuna y su efectividad ya demostrada además de explicar los motivos que le llevan a mantener esa posición.

"No me gustaría ser el primero que se la ponga. No me gustaría ser el primero, seguramente habrá pasado todos los filtros peor no es lo mismo poner a 20.000 que a 20 millones, vamos a esperar un poco. Si sale en enero, habrá que ver qué seguridad tiene", ha explicado en el plató de 'La sexta noche', con Iñaki López como presentador.

Cesar Carballo , que no para de pedir el confinamiento , le preguntan si se pondría la vacuna de #Pfizer y con dos narices dice “ el primero no” #L6Nenguardiapic.twitter.com/sSF5APgt63 — MASPITV (@TVMASPI) November 14, 2020

Sobre a qué parte de la población cree que se debe aplicar, Carballo diferencia en qué tipo de efectividad puede tener la vacuna. "Si hay una vacuna que impida que nosotros podamos transmitir es a los que más contagian, a los ciudadanos, si solamente impide que tengamos enfermedad severa se la pondría solo a la población de riesgo", ha dicho.

