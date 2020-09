Emma García explota contra Carmen Borrego: "Pregunto lo que me dé la gana"

Tras la entrevista de Carmen Borrego en Lecturas, donde hablaba de las intimidades famliares de Rocío Carrasco, todos los espacios de Telecinco han dedicado parte de su contenido a ello, ya que las declaraciones de la menor de las Campos han sido muy criticadas al tratarse de una familia ajena a la suya, la de su íntima amiga. Además, esto ha generado un enfrentamiento entre Antonio David Flores y Borrego, lo que ha provocado una guerra de exclusivas entre ambos. Es por esto por lo que Emma García se ha mostrado en desacuerdo con las Campos y ha intentado sonsacarle algunas declaraciones en 'Viva la vida'.

Dadas sus diferentes opiniones, la presentadora y la hija de María Teresa Campos han protagonizado algunos enfrentamientos durante el programa, lo que ha provocado una entrevista tensa en la que Borrego decía no sentirse cómoda. Asimismo, García lanzó varias pullas a su invitada, las que adornaba con cierto humor para quitarle hierro al asunto.

"A mí no me contestes así, que eres una borde conmigo que no veas", le dijo a la entrevistada. Por otro lado, la presentadora se sintió muy ofendida ante las correcciones de Borrego, quien le dijo que no podía hablar de "Las Campos" porque eran todas diferentes. "A ver si me vais a tener que decir a mí si tengo que hablar en singular o en plural", respondió.

"Mis hijos no tienen redes sociales, cuando les hacen daño… No me voy a justificar de nada, lo que peor llevo es lo que se comen personas que soy yo pero se acabó, no quiero este temita, yo ya hablé la semana pasada y de la entrevista no voy a hablar", declaró Borrego. Esta actitud pareció molestar a la periodista, aunque siguió preguntándole sobre su hermano secreto y su separación.

"Hay cosas que son poco tolerables, he hablado de algo que lleva hablando año y medio en televisión pero yo no he hablado de mis hijos. No tengo miedo a nada ni a nadie porque no tengo nada oscuro en mi vida", insistió. "Bueno, la pregunta era cómo estás, ¿eh? Tú cuentas cómo han sido las cosas pero sabías la repercusión que ibas a tener. Me encantaría escucharte", le contestó García intentando frenar la actitud a la defensiva de la entrevistada. "Puedes pensar que tengo algo en tu contra, pero nada más lejos de la realidad", añadió.

A lo largo de la entrevista, los reproches no cesaron. "Luego me dejas preguntar si eso, ¿eh?", le dijo la comunicadora al comprobar como ignoraba sus preguntas. "Yo pregunto lo que me dé la gana, ¿te puedo preguntar? Solo quiero que lo aclares sin entrar en detalles", concluyó la presentadora al ver que Borrego se andaba por las ramas para no contestar.

Por otro lado, en defensa de su hermana, Terelu Campos ha intentado redirigir la conversación y ha sacado otro tema relacionado con Kiko Matamoros. Ante la actitud de las Campos, García ha explotado y se ha mostrado algo desesperada: "Es que habláis de lo que os da la gana, os lo digo de verdad".

Al ver que seguían sin responder a las preguntas, Amador Mohedano, que intervinó en el espacio por llamada telefónica, dijo a las Campos que para qué estaban en el programa si no hablaban de nada, una acusación que pareció sentar muy mal a las hermanas. Fue entonces cuando Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio se levantaron con la intención de abandonar el plató."Puede sentar bien o mal lo que te digan, pero levantaros e iros… Nadie ha cuestionado vuestro trabajo, solo ha dado su opinión", ha concluido emma García muy cabreada.