La amenaza de María Teresa Campos a Jorge Javier tras un vídeo sobre Bigote Arrocet en 'Deluxe': "Me voy"

Este sábado 'Sálvame Deluxe' ha sido testigo de una nueva disputa entre el periodista Jorge Javier Vázquez y la veterana María Teresa Campos.No es la primera vez que ambos comunicadores tienen encontronazos bajo los focos del programa. De hecho, en la última vez que ambos mantuvieron una fuerte discusión María Teresa Campos decidió irse del espacio que presentaba en la cadena, "la defensora de la audiencia".

Tras muchos meses de revuelo, finalmente había señales que la relación entre los dos periodistas podía superar sus diferencias y ahora ambos muestran su mejor lado en la 'prime time' con la intención de dar el mejor espectáculo posible a los espectadores.

El enfado de María Teresa

Este sábado María Teresa Campos ha acudido al plató de 'Sálvame' después de que haya sido noticia por una posible reconciliación con su expareja, Bigote Arrocet, con quien ha estado saliendo hasta hace poco tiempo. En la entrevista, la malagueña ha negado estas palabras y ha explicado los verdaderos motivos que han llevado a que ambos se hayan vuelto a mensajear y pueda haber un acercamiento de posturas.

María Teresa Campos amenaza con abandonar nuestro programa#camposdeluxe — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) October 3, 2020

Todo se ha tensado cuando el programa ha emitido unas declaraciones de Antonio David en las que hablaba sobre su familia. Sin haber acabado el vídeo, la periodista se ha mostrado enfadada y ha amenazado con irse, lo que ha provocado la reacción de Jorge Javier antes de que se fuese del plató. "No he venido para hablar de esos personajes, si sigues por ese camino me voy", le ha recriminado Maria Teresa Campos al presentador del programa.

El reproche a Jorge Javier Vázquez

"Yo vine aquí e hice una de las entrevistas más bonitas contigo. Pensaba ver al mismo de entonces y no lo he encontrado, hoy está el malo", le ha dicho Maria Teresa a Jorge Javier, después de que este le haya pedido que no pague con él el monumental enfado que tenía. Y es que, aunque ambos tienen confianza tras haber superado sus diferencias, hay ciertas cuestiones que a María Teresa no le gusta tratar, y menos en un plató de televisión.

Por eso le ha dicho directamente lo que no le ha gustado de su actitud en las últimas semanas. "Yo también te voy a sacar a todos tus novios. ¿No tenéis otra cosa mejor de la que hablar?", le ha dicho María Teresa a Jorge Javier, y después le ha dicho que en esta ocasión "no ha estado acertado" a la hora de hacerle la entrevista.

También te puede interesar

Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre los motivos por los que ha pensado irse de 'Sálvame'

Jorge Javier, alto y claro sobre Fernando Simón antes de 'Planeta Calleja': "Hay cosas que no me gustan"