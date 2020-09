María Teresa Campos habla sin pelos en la lengua de su cabreo con 'Sálvame' para sorpresa de Bertín Osborne

Bertín Osborne, presentador de diversos programas de televisión entre ellos 'Mi Casa es la tuya' o el show de Bertín', ha entrevistado este miércoles en su programa en la televisión pública andaluza a María Teresa Campos, una de las personalidades más conocidas de la historia de nuestra televisión. Durante la entrevista han hablado de muchas cosas, tanto de dentro como de fuera de televisión. Han hablado del caso del Rey Juan Carlos, de la relación que mantiene con sus hijas, o incluso la ruptura con Bigote. Pero en un momento determinado se ha referido al programa de Telecinco 'Sálvame' del que ha hablado en los siguientes términos.

La charla entre Bertín y María Teresa Campos

Bertín le ha preguntado sobre si ya ha comenzado a trabajar en televisión, después de tener que parar todos sus compromisos por culpa de la pandemia: "¿De trabajo estás empezando ahora?", ha señalado el presentador. "Me llaman la verdad, como me llaman los compañeros de muchas cosas y yo voy. A veces vas para que luego te saquen cosas que nos ha dicho. Ya sabes cómo está ahora la vida", ha señalado la conocida presentadora.

"¿Te siguen dando mucha caña?", ha saltado Bertín tras escuchar las palabras de María Teresa Campos. "Lo que pasa que cuando tú vas a una cosa, aunque sea el homenaje de una persona, y tú hablas de esa persona. Luego te meten en una cosa que yo entiendo que es lo que venden ellos. Yo no me quejo de los compañeros, porque sé que ellos han inventado una forma de hacer televisión que tiene mucho éxito y en un momento tan difícil como este la gente se lo pasa bien viendo esas cosas".

La presentadora le ha revelado a Bertín Osborne que sus propias hijas le dieron un consejo para no tomarse tan a pecho el contenido que se emite en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez: "Pero a veces, a mí me gustaría ser como quieren mis hijas que sea, que es pasando de todas estas cosas. Yo me acuerdo que un amigo tuyo me decía, "dentro de cinco días no se acuerda nadie de estas cosas". Pero yo digo a la gente que me quiere que no me cuenten las cosas que dicen, porque si yo no lo estoy viendo es por algo, y si a ti te parece mal, tú también eres el colaborador necesario para que lo sigan haciendo. Yo no quiero decir que no vean el programa, pero que si lo ven no quiero que llamen porque no quiero alterarme, aunque tenemos que agradecer que la gente nos quiera".

El pasado mes de mayo, María Teresa Campos mostró su enfado con el programa por una serie de afirmaciones que se hicieron en 'Sábado Deluxe'. Por un lado Mila Ximénez quiso apiadarse de María Teresa Campos tras su ruptura con Bigote, el confinamiento con Terelu y el contagio de Carmen Borrego: "No me hace ninguna gracia. No hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse que mi hija Terelu. Me ha cuidado que no lo puedes ni imaginar. No ha habido nadie que me haya podido visitar ni con mascarilla ni sin ella".

Su destacada ausencia en 'Hormigas Blancas'

María Teresa Campos fue una de las principales ausencias del programa 'Hormigas Blancas' que se emitió el pasado domingo, en el que el propio Bertín Osborne fue el protagonista. La presentadora, Carlota Corredera quiso lanzar el siguiente comentario: "Hoy en el plató debería haber estado con nosotros María Teresa Campos, como ya ha estado en otros documentales que hemos hecho. Yo creo que es porque está enfadada con la cadena, pero eso ya es una teoría mía. Ya sabes que siempre que quieras tendrás una silla aquí".

