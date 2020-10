Los apuros de Isabel Díaz Ayuso en 'Telemadrid' al ser preguntada por el nuevo hospital de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha enfrentado este domingo a una complicada entrevista en Telemadrid con las preguntas de la periodista Silvia Intxaurrondo. La dirigente popular ha intervenido en la televisión pública madrileña para hacer balance del nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno de España este domingo y para comunicar las medidas que desde el Gobierno de la Puerta del Sol se van a llevar a cabo.

Uno de los puntos de la entrevista ha estado relacionado con la próxima apertura del Hospital de Valdebebas, un complejo sanitario levantado en pocos meses y con el que la Comunidad de Madrid quiere situarse a la vanguardia mundial en relación con una respuesta a la pandemia. Sobre ello, la periodista le ha preguntado sobre las contrataciones que se tienen que realizar para dotar a este hospital de la plantilla de médicos y enfermeros necesaria para poder poner en marcha su actividad.

La pregunta incómoda de Telemadrid a Ayuso

"Estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo ahora mismo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está a punto de entregarse, tenga ya todo dispuesto", ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero en esta reflexión, la idea de refuerzos de otros hospitales no ha sido bien recibida por la presentadora, que ha decidido incidir para que Isabel Díaz Ayuso volviera a explicar ese concepto: "Perdone, entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales".

La presidenta, que se ha mostrado incómoda con esta idea, ha señalado que "al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni le va a faltar ningún tipo de personal y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesita".

Sobre esta idea, Isabel Díaz Ayuso ha incidido en varias ocasiones que no le va a faltar nada al nuevo hospital de Valdebebas, pero la presentadora, Silvia Intxaurrondo, ha continuado insistiendo en el concepto de las posibles cesiones de personal sanitario cuyo origen son otros hospitales: "No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital del Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales".

Díaz Ayuso zanja la cuestión sobre el hospital de Valdebebas

A esta cuestión y ante la persistencia de la presentadora de la televisión pública, Isabel Díaz Ayuso ha querido zanjar el tema explicando que es competencia de la Consejería de Sanidad: "Se van a reorganizar, pe, pero es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Com, de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad, quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar. Y por supuesto, que el personal sanitario esté respaldado y trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderá. Son preguntas que no se suelen hacer a un presidente autonómico".

