Díaz Ayuso sobre la vuelta al cole, en COPE: “Lo hemos pensado todo y hay que confiar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha estrenado la nueva temporada de ‘Fin de Semana’ para explicar las medidas que han llevado a cabo para una vuelta al cole de todos los alumnos a los colegios madrileños de una forma segura.

Y todo cuando, como bien recuerda la presidenta “hemos sido la primera comunidad autónoma que hemos anunciado las medidas y además los únicos que ya anunciamos en junio cuál era nuestro plan. Hemos hecho las cosas en tiempo y forma dentro de esta circunstancia tan anómala”.

A pesar de esto, Madrid es la única Comunidad en la que los sindicatos han anunciado una huelga del profesorado aplazada para los días 22 y 23 de septiembre. Una decisión que han llevado a cabo “sin habernos escuchado ya han empezado con una huelga que probablemente dejen para final de mes, y todo indica que están entrando en razón”, señala Díaz Ayuso.

Explica Ayuso cómo han ido elaborando el plan educativo para la vuelta al cole con el que llevan trabajando “hace ya muchos meses con la comunidad educativa” en el que contemplaban cuatro escenarios y que según ha ido evolucionando la pandemia “nos hemos ido al escenario 2 donde estamos contemplando hacer una bajada histórica de las ratios en las clases para que haya menos alumnos en las mismas, hemos hecho un desembolso también histórico de más de 300 millones de euros para asegurar que todos los niños que vuelvan a clase en la Comunidad de Madrid estén en las mejores manos y en las mejores circunstancias y luego, además, hemos puesto todo tipo de medidas para cuidarles, para que desde el primer momento que entran en clase estén protegidos como la toma de temperatura”.

Recalca además el esfuerzo que van a llevar a cabo “porque vamos a tener que poner aulas en lugares donde antes no las había, por ejemplo vamos a convertir centros culturales en aulas, vamos a tener que comprar también aulas prefabricadas, todo para que los niños vayan a clase tengan su profesor y tengan su seguridad”.

Asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid que han pensado en todo para garantizar la seguridad de todos los niños, incluso “por primera vez, de manera histórica, que las clases también se puedan seguir por streaming porque las cuarentenas del COVID son muy largas, son 14 días. Entonces un niño que pierde 15 días de clase es muchísimo, cuando además la mayoría se encuentran bien”.

PROHIBIDO FUMAR EN LA CALLE SI NO HAY DISTANCIA SOCIAL

Este viernes, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado las medidas sanitarias del Gobierno regional al declarar que es innecesaria la autorización judicial para poder aplicarlas en la Comunidad de Madrid. De este modo, en Madrid se pueden aplicar las últimas medidas consensuadas frete al coronavirus como son el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en terrazas cuando no se mantenga la distancia.

Hemos perdido más de una semana frente al virus por temas jurídicos. Tener 17 legislaciones distintas hace muy complicado luchar de forma eficaz contra el #COVID19. https://t.co/6DehIoLBhQ — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 28, 2020

Sobre esta decisión, Ayuso ha recalcado que “últimamente todo lo que hace Madrid está mal. Si os fijáis en junio era sospechoso que todo fuera bien, cuando pasa cualquier cosa solo ocurre en Madrid, cuando hay contagios en Madrid… Es cierto que siempre están sembrando dudas sobre todo lo que hace en la Comunidad de Madrid y me parece que es insensato e injusto”.

Señala la presidenta de la Comunidad de Madrid que a falta de una estrategia nacional “siempre he pedido autonomía para que las autonomías tomáramos nuestras decisiones y no en base a un comité expertos que no existía. Y cuando ya hemos decidido entre todas las autonomías y el gobierno de España al menos tener claras una serie de medidas como puede ser lo de no fumar en la calle si no puedes preservar una distancia segura de al lado es insensato que los jueces luego por comunidades autónomas tomen decisiones distintas porque entonces vamos a volver locos a los ciudadanos”.

Para Ayuso es imprescindible “buscar una estrategia nacional contra el virus” y considera necesaria “esa autonomía para algunas decisiones que puede ser por ejemplo en las desescaladas porque no son mismo sector económico en Galicia que en Madrid, por ejemplo”.