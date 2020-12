'Las cosas claras', en peligro: el problema que esconde el programa de Jesús Cintora y que preocupa en TVE

Después de tres semanas de su estreno en TVE, el programa que presenta Jesús Cintora, 'Las cosas claras', ha desvelado un problema dentro de la estructura propia del programa que podría poner el nuevo espacio de la cadena pública en peligro. Y todo ello después de que su arranque no cosechase mas que críticas por parte de los propios profesionales de la casa como de ex dirigentes de la cadena pública por que, siendo un programa parcialmente informativo, la producción corriese a cargo de la productora de José Miguel Contreras en lugar de los propios trabajadores de la casa.

Una de las voces que se mostró más crítica con esta circunstancia fue el ex corresponsal del ente público en Londres, relevado al comienzo de esta temporada, Miguel Ángel Idígoras, que a través de redes sociales mostraba su malestar. “Y mientras nos hundimos, la orquesta sigue tocando. Para algunos”, comentaba en su perfil de Twitter. Otra de las voces era la de Xabier Fortes, presentador hasta el pasado julio de las mañanas de TVE: “Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no”, escribía el día del estreno de Cintora.

El problema que esconde 'Las cosas claras'

Y es que, uno de los problemas fundamentales a los que se está enfrentando tanto TVE como Cintora en el arranque del espacio son los bajos niveles de audiencias una vez ha quedado atrás el primer programa. El 16 de noviembre, primer día del periodista soriano en antena, su espacio cosechó un 11% de share, apenas a unos puntos de 'Al Rojo Vivo' de Antonio García Ferreras, el espacio con el que rivaliza principalmente Cintora y su equipo. No obstante, con el paso de las semanas, el magacín ha caído hasta cifras entre un 8 y un 7% de media.

Pero donde radica el principal problema de 'Las cosas claras' y que trae de cabeza a Televisión Española son los tramos. El programa, que arranca a las 13 horas, se divide en dos partes de una hora con una desconexión territorial entre medias. Pues bien, mientras la primera franja mantiene unos datos aceptables, aunque lejos de su competencia en La Sexta, en el segundo el batacazo es sonoro. Solo en esta semana, el martes el espacio no pasó del 6,6% de share, mientras que el miércoles cayó al 6,1% y ayer llegó hasta un 6,8%. Cifras estrepitosamente bajas si las comparamos con 'Al Rojo Vivo' que se mantiene en un 13%, el doble que Cintora.

'Al rojo Vivo' se mantiene

Y es que el programa de Ferreras bajó dos puntos de share el 16 de noviembre, día del estreno de 'Las cosas claras', pero ahora parece estabilizarse: tanto el lunes como el jueves se quedaron en un 13,2% de share. Sigue por detrás de 'Ya es mediodía', el programa de Telecinco que presenta Sonsóles Ónega y que recoge el testigo de Ana Rosa: se mantiene segundo con un 14,1% mientras que 'La ruleta de la suerte' de Jorge Fernández ha sido el líder indiscutible del último tramo de las mañanas.

El ya mítico concurso de Antena 3 se lleva el liderato tanto lunes, miércoles y jueves con un rotundo 17,4%.