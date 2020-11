El comienzo de Jesús Cintora en TVE que cosecha las críticas de Xabier Fortes: "Así no"

El arranque de Jesús Cintora en TVE no ha empezado precisamente con buen pie. Su programa ha propiciado la dimisión de Isabel Cacho, directora de Magazines del ente público. Esta decisión se producía al no estar conforme por "Las cosas claras", el espacio de Cintora. Los sindicatos de RTVE han decidido llevar a los tribunales al espacio al considerar que vulnera las normas de contratación externa.

A esta denuncia también se ha sumado el periodista Xabier Fortes, que ha denunciado esta situación en su perfil oficial en Twitter.

"Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no", decía el antiguo presentador de 'Losa Desayunos de TVE'.

Una crítica que acumula 76 retweets y 265 'likes'. Además, ha comparado esta situación con otras también difíciles dentro del ente público. Fortes se ha referido de esta manera a etapas anteriores: "Protesté contra la censura y las listas negras en la etapa anterior, contra lo sucedido en las previas del debate, el cambio de directores territoriales o la externalización de programas informativos. Lecciones de los que antes callaban, ninguna", aseguraba.

¿Por qué 'Las cosas claras' está en riesgo?

El espacio presentado por Cintora está en peligro. Y acaba de empezar su andadura en la pequeña pantalla Los sindicatos de RTVE creen que se vulneran las normas de contratación externa: "El programa puede estar vulnerando las leyes de la Corporación RTVE en lo que se refiere a la externalización de los contenidos de informativos y por tanto incumpliendo la ley, pues el 100% de la producción de contenidos informativos han de producirse con los medios y personal de la CRTVE".

La queja se hizo realidad cuando se anunciaron a las personas que acompañarían a Cintora en el programa. Esto es, más de 20 periodistas contratados por una productora externa. No obstante, al equipo de redacción lo ha elegido el propio periodista en base a sus propios criterios.

Una polémica que continúa todavía presente y que está causando un auténtico terremoto interno en RTVE.