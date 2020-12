La insinuación de Pablo Iglesias que indigna a Ferreras en 'Al Rojo Vivo': "Yo no respondo preguntas"

Este lunes, 'Al Rojo Vivo' ha arrancado con una entrevista a Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno ha asistido al plató para analizar junto a Antonio García Ferreras los hechos más relevantes de la actualidad política, haciendo hincapié en la gestión frente a la pandemia por coronavirus.

En primer lugar, el presentador del espacio de laSexta se ha interesado por las discrepancias existentes entre los miembros del Gobierno de coalición para sacar adelante algunas leyes, como la que intenta llevar a cabo Podemos para impedir los desahucios de las personas que se encuentran en una situación complicada como consecuencia de la crisis sanitaria. "Tenemos que darnos prisa para dar respuesta a un problema que no es un problema de Unidas Podemos, ni del Gobierno de España, es un problema de nuestro país que no podemos asumir que se siga produciendo mientras nosotros estamos en el Gobierno de España", ha apuntado Iglesias.

Asimismo, el presentador también le ha preguntado sobre el polémico "si" de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. "Es la mejor noticia para la democracia española", ha comenzado diciendo el de Podemos. "Hoy tenemos que ETA ha desaparecido y que la segunda fuerza política de Euskadi, que es Bildu, negociando y haciendo política en las instituciones. Eso es un éxito de la democracia que nos debería emocionar a todos", ha añadido tras aclarar que "nadie intentará patrimonializar las víctimas".

A raíz de esto, ha querido saber si Iglesias cree que EH Bildu debe ser "más auténticos a la hora de decir 'nos equivocamos y pedimos perdón con bastante rotundidad'": "¿Usted no cree que a EH Bildu, o a un sector importante de EH Bildu, les falta una especie de recorrido ético más profundo?". "Fue cristalino a la hora de solidarizarse con una víctima de ETA que además ocupaba un cargo público de Vox", le ha respondido el líder de Podemos mientras defendía las palabras que formuló Jon Iñarritu la semana pasada en el Congreso.

Para alimentar su defensa, el vicepresidente ha comparado esta situación con lo que él tuvo que "aguantar en la sede parlamentaria" por parte de "la portavoz del PP", Cayetana Álvarez de Toledo, sobre que su padre "es un terrorista":"Nadie ha pedido disculpas por eso y mi padre estuvo en la cárcel por defender la libertad", ha explicado tras recordar que su abuelo estuvo "condenado a muerte" por el mismo motivo. "Tengo que aguantar que diputados del PP y Vox les llamen terroristas a mi familia", ha agregado.

Asimismo, Iglesias ha asegurado que el trabajo de Otegi fue fundamental para que "ETA desapareciera y dejara de matar": "Cuando lo comparamos con los señores del PP y de VOX que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura. Ojo, que VOX que permite que el PP gobierne en Madrid o en Andalucía están diciendo que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual ¿Qué recorrido ético tienen que hacer estos señores que viven en la inmoralidad permanente?", ha cuestionado el invitado.

'Al Rojo Vivo':

El reproche de Iglesias a Ferreras

"Déjame preguntarte una cosa", ha pedido Iglesias al presentador de laSexta."Yo no estoy aquí para responder preguntas, estoy para hacerlas", le ha replicado Ferreras para frenar su intervención. "Pues la respondo yo. Imagínate que aquí hubiera una persona que dijera que ha llegado a un acuerdo de presupuestos con el PP. Yo no me imagino diciéndole: '¿Usted no cree que los dirigentes de PP y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué eso ningún periodista lo preguntaría?'", le ha reprochado al periodista, a la vez que aseguraba que "en este país, todos tenemos que tener la altura suficiente para respetar a todos los representantes públicos elegidos por la ciudadanía".

Para finalizar el tema, Iglesias ha insistido en el "éxito de nuestra democracia" al ver como "los que en el pasado defendieron la violencia estén haciendo política en las instituciones y se expresen de la manera tan clara e inequívoca como lo ha hecho el señor Iñárritu". "Quisiera escuchar a los dirigentes del PP y Vox hablar del franquismo, hablar de los crímenes que se han cometido contra los luchadores demócratas en este país, con la misma claridad que el señor Iñárritu", ha concluido.