Las inesperadas consecuencias que ha tenido para Jesús Cintora entrevistar a Irene Montero en TVE

El presentador de Televisión Española, Jesús Cintora, ha sufrido las primeras consecuencias en la cadena pública tras entrevistar este lunes a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en 'Las cosas claras', el nuevo magacín de actualidad política con el que el ente público busca competir con 'Al Rojo Vivo'. Un programa que ya de por sí ha supuesto un dolor de cabeza para la dirección de TVE desde su anuncio en los medios de comunicación hace ya poco más de un mes, teniendo en cuenta las protestas desde dentro de la propia cadena por la externalización de la producción de los contenidos.

En las primeras semanas el estreno de Cintora en televisión ha traído diversas polémicas tras la entrevista al actor Willy Toledo o la dureza con la que cortaba a tertulianos como Chencho Arias por cuestionar la credibilidad de Sánchez o a Paloma Cervilla tras criticar las lágrimas de la ministra Irene Montero. En cualquier caso, el principal motivo de los ataques a 'Las cosas claras' llega desde profesionales de TVE como el propio Xabier Fortes, que la temporada pasada presentaba el extinto programa 'Los Desayunos'.

Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no. #DefiendeRTVE (1/1) — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 16, 2020

Y es que los trabajadores de la televisión pública critican que, al tratarse de un programa informativo, no sean los propios profesionales de Televisión Española los elegidos para la plantilla, como viene recogido legalmente, y en su caso sea la productora de José Miguel Contreras. “Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo. Y en absoluto cuestiono la categoría de los que lo dirigen, pero así no”, escribía Fortes.

Primer gran fracaso de Cintora en 'Las cosas claras'

No obstante, el primer gran fracaso de Cintora con su nuevo programa 'Las cosas claras' ha llegado desde un frente muy distinto del sindical y tras la entrevista a Irene Montero esta semana en televisión. Y es que, el mismo día que el nuevo magacín vio la luz por primera vez en TVE, el 16 de noviembre, cosechó un buen dato de audiencia de 11% de cuota de pantalla en el primer tramo hasta las 14 horas, mientras, que bajó hasta un 8% en el último tramo antes de los informativos. En total, una media de un 9,4%.

Unos datos que, no siendo espectaculares, supusieron una sangría para la competencia directa del programa: 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras en La Sexta que pasó de un 17,8% de share el lunes de la semana anterior a un 13,3% tras el estreno de 'Las cosas claras'. Ahora, y dos semanas después del estreno, podemos entrever que el globo está empezando a desinflarse.

Lo que en otras semanas era un 11% de share para Cintora, apenas a dos puntos del jefe de informativos de La Sexta, esta semana los datos han caído considerablemente. Concretamente el lunes el espacio de TVE arrancó muy mal la semana con un 6,8% de share en el último tramo del programa. Un dato que mejoró ligeramente martes y miércoles, pero que se mantuvo en un 7%, un dato bastante pobre para una apuesta tan fuerte.

Rosa María Mateo defiende a Cintora

Eso sí, si atendemos a los datos de 'Al Rojo Vivo', observamos que las cifras se mantienen en algo más de un 12% de media en los mismos días de gran caída de 'Las cosas claras', por lo que recupera algo del impacto. En cualquier caso, esta semana le ha tocado a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, salir al paso a defender la externalización de 'Las cosas claras'.

En palabras de Mateo, no hay debate sobre la contratación de la productora de Contreras porque se trata de un programa de infoentretenimiento, por lo que no entra dentro de la casilla de los programas estrictamente informativos, como defienden los trabajadores de la casa. En medio de todo ello, ya han pasado dos semanas desde la salida de Isabel Cacho como directora de contenidos de magacín sin que haya respuesta ni aclaración al respecto.