La imitación con la que Jorge Javier ridiculiza el papel de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', ha sido noticia en las últimas horas por una reflexión que ha hecho en el programa de Telecinco y hace referencia al concurso de TVE, 'MasterChef', que esta semana ha confirmado todos los concursantes que participarán en su edición celebrity, entre ellos la muy conocida en los pasillos de Mediaset Terelu Campos.

El presentador ha querido compartir con sus compañeros en plató y también con los espectadores su particular opinión sobre el concurso, que a su juicio tiene una imagen muy diferente a la que los espectadores ven en sus pantallas. En este sentido, Jorge Javier Vázquez ha llegado a decir que el concurso de la televisión pública pone al límite a sus concursantes. "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'MasterChef', conocidas, explicará cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa. Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras".









La opinión de Jorge Javier Vázquez sobre 'MasterChef'

Parece que un viejo concursante y conocido de Jorge Javier Vázquez habría dado esta opinión sobre el programa, que ya ha marcado época en nuestra televisión después de las sucesivas ediciones que se han producido. Desde la versión estándar, pasando la celebrity y también la junior.

Pero un hecho desapercibido por muchos ha sido cuando ha hecho referencia a Tamara Falcó, la colaboradora de 'El Hormiguero', donde participa cada jueves en la tertulia de actualidad junto a su presentador, Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y también Cristina Pardo.

El nombre de Tamara Falcó también se ha colado en la crítica de Jorge Javier Vázquez al programa de TVE, pero ha hecho referencia a una de las opiniones de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' que más polémica ha suscitado en las últimas semanas: su rechazo a vacunarse con la dosis de AstraZeneca.

Carlos Lopez Alvarez





Hace una semana, en pleno debate sobre qué hacer con la vacuna de AstraZeneca, la colaboradora señaló que ella no se iba a vacunar si la tocase AstraZeneca, y que prefería esperar a elegir el modelo de vacuna. Algo que suscitó ciertas críticas en redes sociales y que incluso provocó cierto recelo entre sus compañeras, como fue el caso de Cristina Pardo y Nuria Roca.

El recado de Jorge Javier Vázquez a Tamara Falcó

Parece que a Jorge Javier Vázquez tampoco le gusto ese planteamiento, y ha aprovechado su paso también por MasterChef para, intentando imitar su tono de voz, cargar contra Tamara Falcó por su paso por el concurso culinario y también por sus palabras en el programa de Pablo Motos. "Ahora saldrán los actores, tipo Tamara Falcó, 'no pues a mí me fue muy bien porque soy de Cordon Bleu, y no quiero AstraZeneca".









Jorge Javier: "Me gustaría que muchas de las personas conocidas que han ido a trabajar a #Masterchef explicaran cuál ha sido su experiencia y en que situaciones límites se les ha colocado para que luego dieron juego en el programa. Programa blanco, tururú" #yoveosálvamepic.twitter.com/oq9Wljtw6v — Rafael García López ???? (@RafaelGarciaLAF) April 23, 2021

También te puede interesar

Jorge Javier se despacha con 'MasterChef' y saca a relucir cómo funciona el programa: "Situaciones límite"

Jorge Javier se cansa de las críticas de una compañera de Ana Rosa a Rocío Carrasco: "Calladita estás más..."