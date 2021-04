Bombardeo de críticas contra 'Masterchef' por su última expulsión: "No quiero ver más el programa"

El pasado martes, 13 de abril, Televisión Española estrenó la novena edición de 'Masterchef' de la edición de anónimos. Además de ser el formato estrella de TVE, el talent culinario cuenta con grandes datos antes de empezar, ya que, este año, ha batido el récord de inscritos al recibir 70.000 solicitudes. A la vez que va avanzando esta entrega, el espacio está confirmando los personajes que conformarán el casting de 'Masterchef Celebrity', que será la siguiente edición en emitirse.

Este talent culinario es uno de los espacio más visto y seguidos de Televisión Española. Sin embargo, el pasado martes, sorprendió al marcar su peor estreno histórico. El concurso alcanzó un 15% de la cuota de pantalla con 1.574.000 espectadores, lo que supuso su peor estreno, ya que es el único que no ha llegado a los dos millones de espectadores. En la anterior edición, el primer programa anotó un 14% y 2.799.000 en el previo, y un 20% y 2.658.000 en el programa en sí.

Sin embargo, este martes, parece que el concurso ha logrado remontar al conseguir reunir, en su primera hora de programa, a 2.064.000 espectadores, sumando así un 11.8% y 2.064.000. El horario del espacio sigue siendo un problema, ya que mucho espectadores se siguen quejando de que termine tan tarde, en torno a la una de la madrugada. Esto se vio reflejado también en los datos, dado que, a pesar de sumar un 14.9% share, bajaron a 1.675.000 espectadores.

A pesar de esto, el programa terminó siendo muy criticado por el concursante que abandonó las cocinas. José María Montero ha sido el expulsado por un pollo de corral marinado. El concursante que conquistó tanto a los espectadores como al jurado, el formado por Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, con su historia de superación, abandonó el plató entre lágrimas.

"Te tenemos aprecio y no lo has tenido fácil. Te vamos a ayudar en todo lo que podamos porque te lo mereces" @JoseMariaMChef9https://t.co/5KB3O2GWnE#MasterChefpic.twitter.com/HSZhoUWHQj — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2021

El primer día el joven de 18 años contó que se ha criado con su abuela porque no conoce a su padre y su madre es toxicómana. Además, confesó que también había perdido a su hermana pequeña con tan solo 9 meses en un accidente de tráfico. "Mi madre es mi abuela, porque es la que me ha dado la vida. Le debo el mundo estero", aseguró él.

Sin embargo, aunque era uno de los compañeros más queridos, fue el peor valorado en la prueba de eliminación. "Está crudito, no tiene gusto. Es un plato inacabado", coincidieron los tres miembros del jurado tras probar el "pollo de corral marinado" de José María. "Antes de ponerte a envasar al vacío, cocina el pollo. Este pollo no se puede comer", le aconsejó Samantha. "La cocción es mala. No es un buen trabajo y me sabe mal porque lo intentas", opinó Jordi Cruz.

La expulsión de José María

Después de valorar al resto de concursantes, el jurado decidió expulsar a José María. Ante la noticia, el plató se llenó de lágrimas por parte de él y sus compañeros y el jurado se mostró muy emocionado, al igual que apenado por su despedida. "No vayas por ahí porque me destrozas el corazón. Somos un jurado estricto, más allá de lo que sintamos, nuestra obligación es evaluar con criterio", le explicó Jordi Cruz al ver al joven entre lágrimas.

Aunque fueron muy duros con su valoración, los jueces no dudaron en mostrarle todo su apoyo y ofrecerle cualquier ayuda que necesita una vez fuera del concurso. "Estamos aquí para echar una mano a todo el mundo. Tienes abiertos nuestros restaurantes y nuestras casas para lo que necesites", le aseguró Pepe Rodríguez.

Al ser uno de los participantes más queridos por la audiencia, su expulsión no sentó demasiado bien a los espectadores. "Si no está José María ya no quiero ver mas el programa", "Sufro por José María", "Solo digo que echar a José María es un CRIMEN" o "Con la salida de José María se acaban de esfumar todas mis ganas de seguir viendo esta edición", han coincidido algunos tuiteros.

#MasterChef Con la salida de José María se acaban de esfumar tdas mis ganas de seguir viendo esta edición pic.twitter.com/fvSIHvViXI — María. (@ladycrunch2) April 20, 2021

Solo digo que echar a Jose María es un CRIMEN.

¿Estoy hablando de ttato de favor?

POR SUPUESTO

Qué penita#Masterchef — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) April 20, 2021

Sufro por Jose María #MasterChef — Pi (@piluqui23) April 20, 2021

Si no está Jose Maria ya no quiero ver mas el programa #MasterChef — leire (@leireerdz) April 20, 2021