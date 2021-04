Jorge Javier se despacha con 'Masterchef' y saca a relucir cómo funciona el programa: "Situaciones límite"

A la vez que va avanzando la novena edición de 'Masterchef' anónimos, TVEestá confirmando los personajes que conformarán el casting de 'Masterchef Celebrity', que será la siguiente edición en emitirse. Este jueves, a lo largo de la mañana, TVE ha ido anunciado algunos de los nombres que protagonizarán el mencionado espacio dedicado a los VIP. La cadena ha confirmado la participación de Yotuel Romero, cantante, actor, bailarín y vocalista de Orishas; la actriz Belén López; Iván Sánchez, actor y protagonista de 'Hospital Central'. Tras estas confirmaciones, ya son doce los que pasan a formar parte del casting de 'Masterchef Celebrity 6'. El talent de TVE ya cuenta con la actriz de 'La que se avecina' Vanessa Romero, la actriz Victoria Abril, el cómico Miki Nadal, la cantante Tamara, el presentador Julián Iantzi, el exconcursante de 'Maestros de la costura' Eduardo Navarrete, el rapero Arkano, la influencer Samantha Hudson y la actriz Carmina Barrios, tal y como pudo saber COPE en exclusiva.

Una cadena de anuncios y nuevas confirmaciones que el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, no ha dejado pasar y durante el programa de hoy no ha dudado en cargar muy duramente contra el programa de TVE.

La crítica de Jorge Javier Vázquez

Como hemos venido diciendo, el presentador del programa de Telecinco, ha cargado este viernes contra el espacio de Televisión Española. "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'Masterchef', conocidas, explicara cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa", ha comenzado el conductor de 'Sálvame', quien ha contado con el apoyo de sus compañeros al pronunciar estas palabras.

"Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras...", ha seguido. A continuación, Jorge Javier ha añadido: "Ahora saldrán los actores, tipo Tamara Falcó. "No pues a mí me fue muy bien y no quiero AstraZeneca". Pero vamos, yo que hablado con un montón de gente, de esta sincera, que te dicen: "Programa blanco". Tururú"", ha concluido.

Jorge Javier: "Me gustaría que muchas de las personas conocidas que han ido a trabajar a #Masterchef explicaran cuál ha sido su experiencia y en que situaciones límites se les ha colocado para que luego dieron juego en el programa. Programa blanco, tururú" #yoveosálvamepic.twitter.com/oq9Wljtw6v — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) April 23, 2021

Unas palabras que las redes han achacado directamente a los participantes que ha habido en 'Supervivientes', programa de la misma cadena presentado, en este caso por Jordi González. En este sentido, no solo han transmitido su apoyo al programa de TVE sino que también han achacado sus palabras como un 'pique' por los participantes que ha confirmado el espacio de Telecinco frente a los de 'Masterchef'.