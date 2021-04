Jorge Javier se cansa de las críticas de una compañera de Ana Rosa a Rocío Carrasco: "Calladita estás más..."

El testimonio de Rocío Carrasco en su docu-serie sigue provocando reacciones, sobre todo después de que este jueves acudiese al plató de Mediaset para ser entrevista por Carlota Corredera y también por Jorge Javier Vázquez. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco sigue dando detalles de cómo ha sido su vida en los últimos años, después de su ruptura con Antonio David Flores y también por haber estado alejada de sus hijo.

En este sentido, durante su testimonio en las instalaciones de Telecinco, Rocío Carrasco se abrió y dio algún detalle desconocido hasta ahora, como que había sufrido ataques por parte de su propia hija, Rocío Flores. Su testimonio sigue copando horas y horas de televisión, no solo en el espacio dedicado a la docu-serie, también en otros importantes de la cadena como 'El programa de Ana Rosa', espacio en el que se acaba de incorporar hace unos días Rocío Flores como tertuliana.

El mensaje de Rocío Carrasco a Lequio

En esta dirección, parece que hay una fuerte división de opiniones entre los defensores y retractores de Rocío Carrasco. Por ejemplo, el colaborador de Ana Rosa Quintana, Alessandro Lequio, recibió respuesta por parte de Rocío Carrasco, que le definió con la frase "perro no come a perro", para compararle así con la figura de Antonio David Flores. "Al final me está demostrando que, si no es igual, es muy parecido al ser".





Sobre estos ataques se ha pronunciado este jueves en el plató de 'El programa de Ana Rosa' la periodista Patricia Pardo, que suele ser la encarga de sustituir a Ana Rosa Quintana en algunos momentos de la temporada. Pardo ha querido salir en defensa de Lequio criticando la postura defensiva que eligió la hija de Rocío Jurado. "El hecho de estar enferma no te da la potestad para insultar a compañeros, o para que haya esta especie de atmósfera de veto general. A ver quién es el valiente que le lleva la contraria en algo a esta chica", señalaba la periodista.

También, Patricia Pardo mostró su apoyo a la labor desarrollada por periodistas como María Patiño o Antonio Rossi, dos de las figuras de Telecinco que más cautos se han mostrado ante el testimonio de Rocío Carrasco. "No me parecen bien las acusaciones que hizo ayer a Lequio. No me parece justo que desde el punto de vista de una mujer enferma, porque lo es y sí la considero una víctima de violencia de género, ataque a compañeros. Alabo la valentía de compañeros de esta casa por su objetividad y rigor. Me refiero, por ejemplo, a María Patiño y Antonio Rossi".

La respuesta de Jorge Javier Vázquez A Patricia Pardo

Estas palabras han provocado que Jorge Javier Vázquez aparezca en escena a través de sus redes sociales, para responder a Patricia Pardo con un mensaje que ha sobrepasado los límites de la ironía, y que muchos ha considerado como un reproche del presentador a la periodista y persona de máxima confianza de Ana Rosa Quintana. "Tienes razón Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio, todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona". Después, el periodista ha querido matizar que en el mensaje sobraba una coma, hecho que ha aprovechado para lanzar otra indirecta. "Por cierto: la coma después de “silencio” sobra. Como muchas opiniones".









Por cierto: la coma después de “silencio” sobra. Como muchas opiniones. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 22, 2021

