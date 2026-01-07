Juanma Castaño aclara su opinión sobre Unai Simón tras la irrupción de Joan García: "Que quede claro que no creo que Unai Simón sea pasado de la selección española"

El hecho de que Athletic y Barcelona se enfrenten este miércoles en la semifinal de la Supercopa de España, ha vuelto a poner de relieve el debate por la portería de la selección española, con Unai Simón y Joan García como protagonistas.

De hecho, este martes el debate volvió a salir en El Partidazo de COPE, donde Juanma Castaño tuvo que aclarar su postura con relación a ambos futbolistas: "Yo no creo que Unai Simón sea pasado de la selección española", especificó el director del programa.

"En segundo lugar: no creo que Unai Simón haya hecho nada para dejar de ser portero de la selección española, que quede claro", puntualizó después antes de dar su favorito para el puesto si ahora mismo tuviera que diseñar la lista de internacionales.

"Pero lo que digo es que el portero español que más me gusta en este momento y que me parece más en forma y que más hace paradones es Joan García", comentó Castaño a sabiendas de la calidad del portero del Athletic y de que otro candidato para De la Fuente, como David Raya "es buenísimo", pero que "las paradas que está haciendo Joan García son espectaculares".

El motivo por el que Castaño tuvo que explicarse se debe, precisamente, a un matiz que quiso hacer sobre una opinión que expuso previamente Mónica Marchante en favor de Unai Simón.

JUANMA CASTAÑO COMPARA LA APARICIÓN DE JOAN GARCÍA CON LA DE LAMINE YAMAL

Para Jaime Ugarte, el debate originado "es un lío" dada la "irrupción de un extraordinario portero como Joan García" y cómo parece que su estado de forma puede desplazar de la portería de España al que, hasta el momento, parece titular indiscutible con Luis de la Fuente, que es el cancerbero del Athletic.

Castaño, lejos de dar la razón a Ugarte, puso un ejemplo: "Lamine Yamal, cuando emergió como jugadorazo, ¿no se 'cargó' al que estaba jugando en la derecha?" "¡Pues lo tirará en la puerta!", respondió Ugarte, dando por finiquitada la discusión.