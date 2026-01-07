El eterno retorno a la dieta tras la Navidad y la promesa de un futuro sin esfuerzo: "¿Quién se ha resistido hoy a la tentación de desayunar los restos del roscón?"

Tras los excesos de la Navidad, la báscula se convierte en protagonista y con ella, el propósito de empezar una dieta. El escritor Jacobo Bergareche, en su sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' junto a Jorge Bustos, ha abordado esta "antipática" palabra que marca el inicio de enero para muchos.

escucha aquí el podcast Dieta, por Jacobo Bergareche | Traficantes de Palabras Traficantes de palabras Escuchar

El sacrificio frente a la 'inyección milagrosa'

Bergareche ha descrito el menú típico post-navideño: "verdura hervida y aburrida, un desolador filete de pollo a la plancha y grandes cantidades de agua". Sin embargo, ha planteado un futuro cercano en el que este sacrificio podría evitarse. Según el escritor, para 2026, "quien no esté en la ruina podrá hacer trampas y eludir el sacrificio con fármacos contra la obesidad".

Esta posibilidad abre una reflexión sobre la naturaleza del progreso. "El progreso al final era esto, sobrevivir sin fuerza de voluntad", ha señalado Bergareche, mencionando un futuro donde otros cocinan por ti, ChatGPT piensa por ti y "una inyección milagrosa te adelgace sin que haya que convertirse al ascetismo".

El cuerpo como un acordeón

El escritor ha reconocido con humor las dificultades de mantener la línea, preguntándose al aire: "¿Quién se ha resistido hoy a la tentación de desayunar los restos del roscón?".

MIREIA RODRIGUEZ ROSCÓN DE REYES

Describiéndose a sí mismo con un cuerpo que es "como un acordeón", ha concluido que la dieta es una fase de encogimiento temporal, con la certeza de que "cuando empiecen los calores y abra el chiringuito, el acordeón volverá a abrirse".