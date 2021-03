Lo que no sabías de Nuria Roca: la operación que cambió su físico y su desconocido problema con Hacienda

Nuria Roca es una popular presentadora de televisión que también ha ejercido como actriz, locutora de radio y escritora. A pesar de haberse dedicado toda su vida a la comunicación, no se preparó para ello. En 1993, se graduó en arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia. Sin embargo, apareció como concursante en televisión y gustó tanto que sigue en la pequeña pantalla desde entonces.

Debutó como presentadora de televisión en 1994 en el canal autonómico valenciano, Canal 9 en el concurso 'La Sort de Cara' y, poco después, también presentó en ese mismo canal 'Fem tele' (1998). Ese mismo año, fue fichada por Chicho Ibáñez para ponerse al frente de 'Waku Waku' de TVE, lo que marcó un antes y un después en su carrera y su vida personal.

Un año más tarde, pasó a coger las riendas de '¿Cuánto cuesta?' y, en 1999, tuvo la oportunidad de despedir el año desde la Puerta del Sol junto a Ramón García en TVE. En la misma cadena también se encargó de dirigir ​'La casa de tus sueños' hasta que en el año 2000 se trasladó a Telecinco, donde se puso al frente de 'Buenas tardes' y 'Nada personal' (2001). Además, en 2002, debutó como actriz en la serie de Emilio Aragón 'Javier ya no vive solo'.

En 2003 comenzó su carrera en Atresmedia con 'La isla de los famosos' (hasta 2005) y 'UHF' (2004). Pronto volvió a formar parte del equipo de Mediaset pero, esta vez, para convertirse en un rostro de Cuatro. En esta cadena presentó 'Nos pierde la fama' (2006), 'Gran Slam' (2007), 'Factor X' (2007), 'Tienes talento' (2008), 'El Gran Quiz', 'Perdidos en la tribu' (2009), 'Reforma Sorpresa', 'Tu vista favorita' o 'Perdidos en la ciudad' (2011).

Ese mismo año, dejó a un lado Cuatro para convertirse en la imagen de Divinity, donde presentó programas de entrevistas y reportajes. En 2012 comenzó su carrera en Atresmedia y comenzó en laSexta presentando 'El Millonario'. Sin embargo, antes de convertirse en una colaboradora habitual de 'El Hormiguero', volvió a pasar por TVE con 'Fantastic Duo' (2017) y por Cuatro con 'Singles XD'.

Actualmente, su carrera ha vuelto a acaparar la televisión. El mes pasado, se convirtió en la presentadora de 'El Hormiguero' para sustituir a Pablo Motos, quien había dado positivo por coronavirus. Su presencia conduciendo el programa gustó tanto que ha sido fichada para ponerse al frente de 'Family Feud', una nueva apuesta de Antena 3 fruto de la colaboración de Atresmedia Televisión con Fremantle España.

Además, hace unas semanas cumplió uno de sus sueños y se estrenó como actriz en una obra de teatro. La presentadora protagoniza 'La gran depresión' junto a Antonia San Juan y están obteniendo muy buenas críticas.

A pesar de ser una reconocida comunicadora desde hace años, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los focos, a excepción de lo que ella misma ha querido contar. Es por esto por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Operación estética

Hace tres años, Pablo Motos desveló en 'El hormiguero' uno de los mayores complejos de Nuria Toca, el que solucionó pasando por quirófano. "Se operó de las orejas de soplillo", desveló el conductor del espacio de Antena 3, lo que hizo que su compañera se sonrojase. "Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se olvida... sueño que se me despegan", comentó la presentadora.

Según contó la propia presentadora, su complejo era tan grande que, cuando dio a luz a sus hijos, lo primero que preguntó es si "tenían las orejas pegadas". "Me pasé una semana con la cabeza vendada, porque en aquellos tiempos no había los métodos de ahora, pero lo solucioné y muy bien", explicó, recordando ese duro momento de su adolescencia.

A pesar de las suplicas de Roca, Pablo Motos decidió hacer pública una foto en la que se veía a su compañera sin operar. "Una cosa es que yo lo cuente, que lo confiese y otra cosa es que se vean las imágenes de mis orejas de soplillo", se quejó la valenciana. "Nuria Roca y yo podemos contar en esta sección lo que queramos el uno del otro porque nos conocemos desde hace 20 años", se justificó Motos. "Siempre hay que contar la verdad", insistió.

"Podemos hacer que superes el complejo de las orejas de soplillo... Tengo una foto que solo si tú quieres la ponemos", explicó. Aunque ella le pidió que no lo hiciese, el conductor del espacio de las hormigas enseñó la imagen en directo. "Sois muy crueles", le reprochó ella, aunque optó por tomárselo a risa y enseñar cómo eran sus orejas ahora.

Retoques estéticos

La presentadora siempre ha aclarado que solo se somete a tratamientos no invasivos. Según contó a 'La Razón', siempre se hace los tratamientos en Tacha en manos de Natalia De la Vega. El equipo del centro estético siempre le recomienda qué hacer según la época del año o si tiene que hacer frente a una sesión de fotos o algún evento en el que tenga que mantener su piel brillante.

Uno de los últimos tratamientos que ha probado es el Ultherapy de Merz Aesthetics, también conocido como "el lifting sin cirugía". Este consiste en un "tratamiento médico-estético no invasivo que cuenta con la certificación FDA para el rejuvenecimiento, elevación y remodelación del rostro, cuello y escote con efecto lifting", explica el mencionado medio. Gracias a su ecógrafo, permite trabajar con los ultrasonidos en las capas más profundas de la piel, garantizando su firmeza. Con una sola sesión al año es suficiente para lucir un rostro de celebrity y "levantar la mirada" de manera natural.

Como no le gusta demasiado el deporte, además de la buena alimentación, se realiza tratamientos corporales para mantenerse, los que se realiza en el mismo centro de belleza. "Está entusiasmada con Martine de Richeville, una gurú francesa licenciada en Psicología y Medicina china, que finalmente se centró en el método de Rudolph Steiner para armonizar el cuerpo a través de la terapia curativa del movimiento. Su revolucionario método 'REMODELAGE', reafirma y remodela el cuerpo activando su metabolismo y eliminando la celulitis por completo", contó la presentadora para el periódico tras reconocer que se "realiza un masaje una vez por semana".

La casualidad que le hizo presentadora

Aunque lleva toda su vida dedicándose a la televisión, la presentadora estudió para ser arquitecta. Irónicamente, fue su deseo de dedicarse a ello lo que le empujó a convertirse en una exitosa comunicadora. Para poder pagarse el viaje de fin de curso de la universidad, decidió participar en un concurso televisivo.

“Ocurrió de una forma muy casual. Estábamos preparando el viaje de final de carrera y, en esa época, había un concurso en Canal 9, de preguntas tipo trivial, y solamente por ir y perder te llevabas 50.000 pesetas”, contó Roca para una entrevista. "Concursé, gané tres programas, me gané una pasta, y a partir de ahí empezaron a llamarme para presentar programas. Estaban buscando a gente nueva y se ve que vieron alguna cosa en mí, y compaginé la carrera con la televisión. Fue algo de casualidad, muy progresivo y natural", desveló.

A pesar de ello terminó la carrera, dado que cree que "las personas se tienen que formar, independientemente de la rama donde se forjen. Se forman, adquieren experiencias, absorben todo y luego ya pues la vida te lleva por un camino, te lleva por otro”. "Hay que aprovechar las oportunidades, aunque ahora, si volviese a estudiar no estudiaría lo mismo, o sí, o estudiaría algo relacionado con los medios. No lo sé…”, agregó, dejando claro que, al final, uno se dedica a lo que le llega.

Cómo conoció a Juan del Val

Fue Juan del Val quien contó a los espectadores su historia de amor con Nuria Roca cuando ocupó el asiento de invitado de 'El Hormiguero'. El marido de la presentadora trabajaba como redactor en la revista MAN, cuyo puesto le permitió conocer a su mujer.

"Trabajaba en una revista y ella presentaba ‘Waku waku’, entonces le propuse a mi jefe entrevistarla”, comenzó contando el colaborador tras asegurar que fue “porque lo hacía muy bien. El escritor la llamó varias veces para concretar la entrevista, pero ella siempre le rechazaba. Al no querer darse por vencido, decidió presentarse en persona en el plató donde trabajaba.

“Un día me presenté en TVE y allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja del 98, junto a Ramón García, Celia Cruz, Norma Duval y Andoni Ferreño. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la persona más guapa que había visto en mi vida", agregó.

Cuando se vieron por primera vez, según contó del Val, la presentadora le recibió con una sonrisa. Él cree que reaccionó así porque le imaginaba como un hombre más mayor de lo que realmente era. "Cuando salió vestida de normal, seguía igual de guapa, me presenté y le propuse entrevistarla en ese momento, pero me respondió que le esperaba un taxi para ir a Valencia. Le dije que la llevaba yo al aeropuerto y aceptó", reveló del Val.

"La llevé en un coche muy sucio, impresentable, y perdió su avión, y el siguiente, y el siguiente... hasta que cogió el último porque la entrevista se alargó hasta ahora", concluyó con una sonrisa.

Madre de familia

Desde su primer encuentro en TVE, la pareja sigue unida. En octubre del 2000 decidieron casarse y, posteriormente, formar una familia. Juntos han formado una familia numerosa y tienen tres hijos: Juan, Pau y Olivia.

Aunque ha formado su propia familia, Roca también está muy unida a sus hermanas. De Alba se sabe que es odontóloga de profesión. En cambio, los seguidores de la presentadora conocer a su otra hermana, Ruth, porque aparece a menudo en sus redes sociales al pasar la mayor parte de sus vacaciones juntas en Menorca.

Faceta como escritora

Aunque su trayectoria en los medios de comunicación es muy activa, también ha conseguido sacar tiempo para escribir sus propios libros, tanto que ya acumula cinco con su autoría. En el año 2007 publicó 'Sexualmente', en 2009 'Los caracoles no saben que son caracoles' y, en 2013 'Sexualmente II'. Asimismo, también ha escrito dos libros junto a su marido, Juan del Val: 'Para Ana (de tu muerto)' en 2011 y 'Lo inevitable del amor' en 2012.

Su deuda con Hacienda

Normalmente, Roca no suele protagonizar escándalos. Sin embargo, como ha pasado con muchos famosos, la presentadora se vio envuelta por un problema con Hacienda. El fisco llevaba meses detrás de la colaboradora de 'El Hormiguero' por unos ingresos que habría ocultado a la Agencia Tributaria entre los años 2005 y 2010. Como consecuencia, Hacienda le pidió a Roca más de 500.000 euros.

Por el mismo motivo, la comunicadora tuvo que hacer frente a dos sanciones, una de 86.749 y otra de 126.880 euros. Además, el fisco le reclama 309.475 euros tras haber perdido el recurso contra la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2005 y 2006.

La comunicadora tuvo que hacer frente a este problema cuando creó Tospelat. Roca fundó esta sociedad para facturar sus gastos y se puso un sueldo inferior a los ingresos que percibía por su trabajo, cifrados en 4,7 millones de euros entre 2005 y 2010 por su trabajo como actriz y presentadora.

Según desveló el diario 'Cinco Días', la sentencia de la Audiencia Nacional acusaba a Nuria Roca de "eludir los tipos impositivos progresivos y más elevados del IRPF".