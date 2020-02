El origen de los versos cantados de Estrella Morente a favor de la Tauromaquia que ponen patas arriba "OT"

La cantaora Estrella Morente ha puesto este domingo "OT" patas arriba al usar una actuación en el programa de TVE para defender la Tauromaquia frente a las fuertes críticas de unas de las concursantes. La artista fue invitada para cantar "Volver" (el famoso tango de Carlos Gardel) junto a la Nia, que la semana pasada fue la 'triunfita' favorita del público. Sin embargo, justo en el arranque de la canción, Estrella Morente sorprendió por alejarse de la letra de "Volver" y usar su actuación para defender al mundo del toro del implacable ataque de Maialen.

ORIGEN DE LA POLÉMICA

Semanas atrás, la concursante dijo dentro de la Academia que en los toros se sacrifica a un animal. "Y se les puede sacrificar poniéndole una inyección y que el animal no sufra o se le puede sacrificar metiéndole en un plaza y haciéndole pasar un estrés del copón, clavándole banderillas en la espalda, mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonados (...) Ostras, hay que ser muy psicópata. Es muy nazi, mucho. Y encima te vienen y te dicen que los toros dan mucho dinero. No me sé las cifras, porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme en mi vida... Me quitan dinero y lo meten en la puñetera tauromaquia. Porque cogen dinero de los impuestos. Y si comparas el dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal", dijo.

Ante la avalancha de críticas, Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE, contestó aseguró este domingo que “el tono de los comentarios realizados” son “opiniones personales que no compartimos”. “TVE está obligada a defender la pluralidad y la libertad de expresión”, ha zanjado. Sin embargo, el Defensor del Espectador lamentó “los insultos” y aseguró que los participantes “están sujetos a las normas que regulan la televisión de todos”. El libro de estilo de RTVE “deja claro que la libertad de expresión no ampara, bajo ninguna circunstancia, el uso de expresiones insultantes, insidiosas, injuriosas o vejatorias”.

JOSÉ BERGAMÍN, EL AUTOR DE LOS VERSOS

Estrella Morente aprovechó el altavoz de su actuación para defender al mundo del toro. Un mundo que le queda muy cercano puesto que su marido es el torero Javier Conde. Aunque algunos creen que Estrella Morente improvisó, lo cierto es que la artista cantó unos versos del escritor José Bergamín que aparecen en su obra "La claridad del toreo" (1987).

Darle a cada cual lo suyo

no es tener que darle todo.

Al hombre, lo que es del hombre.

Al toro, lo que es del toro.

Ni el torero mata al toro,

ni el toro mata al torero:

los dos se juegan la vida

al mismo azaroso juego.

No trafiquéis con su alma.

No le perdonéis la vida

al toro bravo en la plaza.

Que es humana cobardía

robarle al toro su muerte

"a solas con su agonía"

José Bergamín. De "La claridad del toreo"