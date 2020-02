¿Por qué defiende Estrella Morente la Tauromaquia?

Este domingo se celebrara la Gala 6 de ‘Operación Triunfo’ en TVE. Como suele ser habitual en cada gala se cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales. Esta vez le tocaba actuar a la cantaora granadina Estrella Morente que eligió el tema ‘Volver’ de Carlos Gardel que interpretó para la película de Pedro Almodóvar con el mismo nombre.

Durante la semana Morente acudió a la Academia para ensayar con uno de los concursantes, Nia, con quien actuó este domingo, sin hablar en ningún momento de la polémica generada por Mailen, otra de las concursantes del programa y sus palabras hacia la Tauromaquia.

Cuando llegó la hora de interpretar el tema, Estrella decidió cambiar la letra de la mítica canción reivindicando los toros, sorprendiendo a todo el mundo:

"Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que humana cobardía robarle al toro su muerte a solas y en su agonida. Yo adivino el parpadeo de las luces a lo lejos van marcando mi retorno..."

�� Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

El productr del programa, Tinet Rubira, mostraba también su sopresa ante lo sucedido a través de su perfil oficial en Twitter: "No estaban pactadas ni previstas. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos".

No estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos. https://t.co/MUKHZ2WFyP — Tinet Rubira (@tinetr) February 23, 2020

ORIGEN DE LA POLÉMICA

Hace unas semanas Maialen, una de las concursantes de ‘Operación Triunfo’ llamaba “nazis y “psicópatas” a los aficionados a los toros. La concursante mantenía una conversación con otros de sus compañeros cuando salió a colación el tema taurino: “Es que es muy nazi. Ostras, hay que ser muy psicópata, mucho. Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la Tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero y la meten en la puñetera Tauromaquia, porque la cogen de mis impuestos. El dinero que genera con el que nos cuesta nos sale fatal”, comentaba Maialen.

-Gasto en Tauromaquia en PGE: 30.000 euros (Premio Nacional Tauromaquia). Ingresos IVA: 118 millones de euros en 2018.

-Presupuesto OT 2020: 16 millones de euros de la cadena pública. Ingresos de 300.000 euros.

(Cálculo de lo que cuesta que llamen nazi a un pueblo entero). https://t.co/RGE6MtCdw3 — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 23, 2020

Pero no terminaba ahí su alegato, la triunfita seguía hablando: “Se les puede sacrificar poniéndoles una inyección y no metiéndolo en una plaza -dijo Maialen-, haciéndoles pasar un estrés del copón, clavándole banderillas en la espalda mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose...”.

Muchas fueron las críticas recibidas tanto al programa como a RTVE en las redes sociales donde se animaba a escribir al Defensor del espectador para exigir una rectificación y disculpas por parte del ente público.

Recibida respuesta del Defensor de la Audiencia tras la queja presentada sobre la concursante Maialen de @OT_Oficial y sus insultos al colectivo taurino. Esperamos la rectificación. Domingo 13:30 "RTVE Responde" en La2. @ftorodelidia pic.twitter.com/H2eGCiUFj3 — Círculo de Aficionados a la Tauromaquia (@TauroCirculo) February 17, 2020

Este domingo, RTVE ha pedido disculpas por los insultos contra la Tauromaquia vertidos por Maialen. Lo ha hecho a través de la figura del Defensor de la Audiencia que hablaba de “las decenas de personas que nos han escrito están indignadas porque creen que se les ha faltado al respeto, entre ellas 300 personas y la Fundación del Toro del Lidia".

ESTRELLA MORENTE CASADA CON EL TORERO JAVIER CONDE

Tras el revuelo generado por la actuación de Estrella Morente en ‘Operación Triunfo’ donde ha defendido la Tauromaquia, cabe recordar que la cantora está casada desde diciembre de 2001 con el torero malagueño Javier Conde.

Una boda que se celebró por todo lo alto en la basílica Nuestra Señora de las Angustias de Granada, y que inundó las calles granadinas de ciudadanos que quisieron arropar a una de sus grandes artistas en el día más feliz de su vida.

El diestro Javier Conde es uno de los toreros artistas, por su concepción de su toreo, que sigue en activo en la actualidad. Con grandes triunfos y faenas para el recuerdo a sus espaldas, siempre ha contado con el respaldo y el apoyo de su mujer.

Es frecuente ver a Estrella Morente en las plazas de toros acompañado a su marido y de hecho en alguna ocasión ha actuado en una plaza de toros interpretando algunas de sus canciones.

Por eso no es extraño que la granadina reivindique los toros y defienda la Tauromaquia.