Las polémicas palabras de Jorge Javier Vázquez sobre los toros que corren como la pólvora: "Ya está bien"

El popular presentador Jorge Javier Vázquez ha dicho 'basta'. El rostro más famoso de Mediaset aprovechó la semana pasada el altavoz mediático de "Sálvame" para posicionarse en contra de la Tauromaquia. El vídeo, que se ha hecho viral, recoge un momento en el que el plató del programa se 'engalanó' con referencias taurinas para anunciar que el torero Antonio Pavón iba a convertirse en nuevo concursante de ‘Supervivientes 2020’.

A regañadientes, Jorge Javier aceptó hacer el programa con este homenaje al mundo taurino. Pero también dejó claro que él está totalmente en contra a que se sigan celebrando corridas de toros. Aprovecho para manfiestar mi más absoluto rechazo al mundo de los toros. Es una época que ya está bien. Ha sido objeto de inspiración, de obras de arte, de pinturas, de novelas, de poesía... Pero el sacrificio animal y la relación del ser humano con el mundo animal ha cambiado y este país daría un paso adelante muy importante si se desterraran las corridas del todo", empezó diciendo.

El presentador se sintió olbigado a manifestar su opinión y lanzó un último deseo: "Ojalá llegue el día en que en las plazas de toros de este país se celebren solo conciertos". El público respondió a sus palabras con un fuerte aplauso.

mientras que en TVE hacen apología de la tauromaquia, en sálvame: pic.twitter.com/o2kZiThCAy — Loading (@LoadingGH) February 23, 2020

JORGE JAVIER Y ESTRELLA MORENTE: DOS DISCURSOS MUY DIFERENTES

El discurso antitaurino de Jorge Javier pasó inadvertido la semana pasada, durante la emisión del programa, pero ha cobrado una segunda vida después de la polémica actuación de la cantante Estrella Morente en el último programa de "Operación Triunfo". En dicho espacio, la artista quiso defender al mundo de la tauromaquia ante las fuertes palabras de una concursante del talent-show. En una charla informal dentro de la Academia, Maialen tildó a los toreros de "psicópatas" y "nazis" y se mostró en contra de que estos espectáculos pudieran financiarse con dinero público.

Estrella Morente hizos suyos unos versos del escritor José Bergamín para hacer frente a las críticas de la concursante. "Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero: los dos se juegan la vida al mismo azaroso juego. No trafiquéis con su alma. No le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Que es humana cobardía robarle al toro su muerte a solas con su agonía", cantó mientras sonaban los acordes de la canción de Gardel "Volver", pieza que después interpretó junto a la concursante favorita del reality la semana anterior.

�� Estrella Morente ha cantado un verso inicial en defensa de la tauromaquia en el inicio de su actuación en #OTGala6.



Según el productor Tinet Rubira (@tinetr), pilló por sorpresa al programa, no estaba previsto y no se hizo en ningún ensayo. pic.twitter.com/NnSO4zXP71 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 24, 2020

LA COMPLICADA RELACIÓN DE JORGE JAVIER CON LA TAUROMAQUIA

Algunos usuarios de redes sociales han aprovechado el discurso pro-taurino de Estrella Morente para hacer un paralelismo con la crítica abierta de Jorge Javier Vázquez al mundo del toro.

Las críticas de Jorge Javier Vázquez no son nuevas.En 2014, habló en directo con Pedro Sánchez para protestar por el famoso Toro de la Vega que anualmente se celebraba en la localidad vallisoletana de Tordesillas. El presentador le arrancó el compromiso de que esta fiesta se iba a dejar de celebrar y en mayo de 2019 el Supremo dio la razon a la Junta de Castilla y León para prohibir la muerte del animal en ese festejo.

Jorge Javier también criticó a Felipe VI por acudir a festejos taurinos. "Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI", escribió en sus redes sociales. Sin embargo, este ataque al Jefe del Estado sí se le volvió en contra al presentador puesto que muchos usuarios de redes sociales aprovecharon para rescatar algunas fotos del catalán en los toros". A ese respecto, Jorge Javier dijo: "Durante una época tuve abono en La Monumental. Yo iba a los toros hasta que un día me invitaron a una corrida en Las Ventas, en barrera, estaba El Litri toreando, tuvo una tarde horrorosa. Yo escuché al toro quejarse, al toro sufrir, pasarlo muy mal. Estoy convencido de que el toro estaba diciendo: ‘por favor, mátame de una puta vez, pero quítame ya este sufrimiento’”

Desde aquella experiencia, Jorge Javier se ha convertido en uno de los personajes populares más críticos sobre el mundo taurino.