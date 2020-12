Famosos que nos dejaron en 2020: Morricone, Maradona, Pau Donés...

A lo largo de los 12 meses de un año ocurren tantas cosas que cuando estamos a punto de tomar las uvas para dar la bienvenida a 2021 -en el que hemos puesto tantas esperanzas-, nos acordamos de aquellos acontecimientos que han dejado huella en nuestra vida.

Sin duda, de 2020 no olvidaremos todo lo que hemos vivido desde que en marzo nos tuvimos que encerrar en casa. En nuestra memoria están los esfuerzos hasta la extenuación de los sanitarios, la entrega de aquellos que formaban parte de los servicios esenciales y el reconocimiento con aplausos de las 20.00 de la tarde.

En 2020 hemos aprendido que un virus, un coronavirus llamado SARS-CoV-2, aunque invisible, es más mortal que una Enhydrina schistosa, de cuya picadura es difícil salvarse. A esta serpiente marina se la ve venir, el coronavirus puede estar a tu lado y, al no verlo, menospreciar sus consecuencias. Ataca a todos sin distinción de raza, edad o condición. Y por su culpa hemos perdido a muchas personas. Familiares, allegados o simplemente conocidos, gente famosa a la que todos tenemos en mente. No solo la covid-19 ha mermado a la población este último año; las otras grandes enfermedades del siglo XXI -el cáncer, el alzhéimer, el parkinson-, o la edad también nos han privado de grandes genios, personalidades eminentes o controvertidas que nos han dicho adiós para siempre a lo largo de este inolvidable 2020.

La literatura llora la muerte de dos Premios Cervantes

La última pérdida que han sufrido las letras tiene nombre de espía: John Le Carré.David Cornwell (que era su verdadero nombre) trabajó para los servicios secretos de su Majestad y trasladó algunas de sus vivencias a sus novelas, esenciales para conocer el trasfondo de la Guerra Fría. Con "El espía que surgió del frío" cosechó uno de sus mayores éxitos. Ha muerto a los 89 años tras una breve enfermedad.

El 9 de marzo fallecía en Valladolid a los 89 años de edad. José Jiménez Lozano, Premio Cervantes en 2002. Fue uno de los impulsores de Las Edades del Hombre y recibió en 2017 la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, la máxima distinción que el Papa confiere a seglares, "como premio a su fidelidad a la Iglesia y su servicio distinguido a la comunidad". Director de 'El Norte de Castilla', su obra es extensa con más de medio centenar de títulos, entre novela, poesía, ensayos y, fiel a su costumbre, todos ellos escritos a mano: 'Precauciones con Teresa y el mudejarillo', 'La querencia de los búhos', 'Cavilaciones y melancolías' o 'Los retales del tiempo'.

Jiménez Lozano moría por causas naturales al igual que el también Premio Cervantes 2008, Juan Marsé que nos dejaba el 18 de julio a los 87 años. Miembro de la generación de los 50 y uno de los que mejor retrató la Barcelona del siglo pasado, consiguió su gran éxito con "Últimas tardes con Teresa" y posteriormente con “Si te dicen que caí”. Con "La muchacha de las bragas de oro" (1978) ganó el Premio Planeta y el Premio Ateneo de Sevilla 1990 por "El amante bilingüe". Durante muchos años ejerció de jurado del Premio Planeta y protagonizó una sonada polémica en 2005 al denunciar la víspera del fallo la baja calidad de los originales enviados y por no ser atendidas sus sugerencias sobre el proceso de selección.

"La sombra del viento", "El laberinto de los espíritus", "Marina", "El príncipe de la Niebla", son algunos de los títulos de las novelas de Carlos Ruiz Zafónque fallecía el 19 de junio por un cáncer colorrectal con tan solo 55 años. La "zafonmanía" , sinónimo de la pasión por la lectura, tenía su traducción en cifras, excepcionales en el panorama literario español y más propio de los grandes 'bestseller' anglosajones, con primeras ediciones de un millón de ejemplares en España; o ventas de casi 250.000 ejemplares en solo un fin de semana. Pese a su éxito indiscutible, Ruiz Zafón se negó a llevar sus novelas a la pantalla.

La literatura universal ha perdido también escritores de la talla de la novelista estadounidense Mary Higgins Clarkque fallecía a los 92 años dejando más de 50 títulos de novelas de misterio. Winston Groom, autor de "Forrest Gump" nos dejabael 17 de septiembre a los 77 años.

Mafalda y Axterix se han quedado huérfanos

¿Humorista gráfico o filósofo? A Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quinose le recordará por sus viñetas, sus mordaces historias gráficas, pero, sobre todo, por ser el padre de una niña para algunos repelente para muchos perspicaz, contestataria e incorformista amante de los Beatles y que odia la sopa. El creador de Mafalda, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades 2014, nos dejó el 30 de septiembre a causa de un accidente cerebrovascular.

La primera historia de Astérix el Galo se publicó en 1959. Astérix y su inseparable Obélix nacieron del ingenio del guionista René Goscinny y del dibujante Albert Uderzo. Este último fallecía el 24 de marzo a los 92 años tras sufrir un infarto agudo de miocardio. La vena cómica de Uderzo era natural y nunca ocultó que su profesión frustrada era la de payaso. El dibujo era otra de sus pasiones, su primer cómic, "Flambergue", era una historia de mosqueteros.

No podemos dejar de recordar al legendario escritor de cómics Dennis O'Neal, autor de"Batman, detective Comics" y "Batman. Legends of the dark knigh" que se marchó el 11 de junio a los 81 años.

La música echa de menos a Aute, Pau Donés, Morricone...

Luis Eduardo Aute nos dejaba el 4 de abril con 76 años al no poder superar un derrame cerebral y después de un tiempo con salud delicada aunque había conseguido superar un infarto de miocardio cuatro años antes. Cantautor, pintor, escultor, poeta y cineasta, Auteserá recordado por canciones convertidas en himnos para sus seguidores como 'Al alba', 'Las cuatro y diez', 'Libertad', 'De alguna manera tendré que olvidarte', 'Rosas en el mar' o 'Una de dos'.

Su deteriorado estado físico, pero su valentía al grabar un documental cuando a penas le quedaban días de vida, han hecho de Pau Donésuna leyenda de la música española. El cáncer de colón puso fin a una vida en plena efervescencia, 53 años, el 9 de junio. 'Tragas o escupes' es su legado final después de grandes éxitos como "La Flaca" o "Depende"; de este último trabajo de nuevo con Jarabe de Palo, no hay quien no sepa tararear "Eso que tú me das"es mucho más de lo que pido.

El cáncer, en este caso de garganta, también se ha llevado al holandés Eddie Van Halen, cáncer con el que llevaba lidiando desde 2015 como Pau Donés. Uno de los mejores guitarrista de todos los tiempos y fundador de la banda rock Van Halen, fallecía en su casa de Santa Mónica, en California, el 6 de octubre. "Jump" es, sin duda, su tema más conocido a nivel mundial, pero sus seguidores mencionarían otros muchos como 'Women and Children First', 'Fair Warning', 'Diver Down', '1984' y más recientemente 'A Different Kind of Truth'.

Otra vez el cáncer. Un cáncer óseo acabó con al vida del pionero del rock and roll, Little Richardel 9 de mayo a los 87 años. Richard Wayne Penninman ha sido uno de los artistas más influyentes no solo en su género, está acreditada su influencia en movimientos internacionales como el rock británico de The Beatles y los Rolling Stones, y durante su carrera estuvo acompañado por figuras del calibre de Jimi Hendrix. Sus canciones han sido versionadas por un amplio espectro de artistas, desde los Everly Brothers, los Kinks y la Creedence Clearwater Revival hasta Elvis Costello y Scorpions.

Si hay que poner nombre a la música country, ese es el de Kenny Rogers que falleció en Houston a los 81 años de edad. Cantautor, actor y una leyenda del country con seis Country Music Awards y tres Premios Grammy. Entre sus canciones más conocidas nos dejó melodías como “Lady”, “We’ve Got Tonight,” “Lucille” o “Through the Years”.

La lucidez que hizo de Ennio Morricone uno de los mejores compositores de música para el cine, le acompañó hasta el último minuto de su vida el 6 de mayo a los 91 años de edad. El maestro estaba hospitalizado al haberse roto el fémur tras sufrir una caída, pero su intención era seguir con la gira que le iba a llevar por distintos países europeos y estar en octubre en Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes que recogió en su memoria uno de sus hijos. 'La misión', 'Los intocables de Eliot Ness', 'Novecento', 'La muerte tenía un precio' o 'El bueno, el feo y el malo' son historia de la música y del cine y le han hecho inmortal.

Sin Kirk Douglas y Olivia de Hawilland se cierra la página de la era dorada de Hollywood

Uno y otra han sido muy longevos y han disfrutado de una larga vida dentro y fuera de las pantallas. Kirk Douglas, falleció el 5 de febrero a los 103 años. Pese a interpretaciones inolvidables como la del esclavo "Espartaco", "El loco del pelo rojo", "Veinte mil leguas de viaje submarino" o "Senderos de gloria" su trabajo no fue recompensado con el ansiado Oscar, aunque, sí fue candidato en varias ocasiones. La Academia del cine le recompensó con un Oscar honorífico por sus 50 años de carrera cinematográfica.

Muerto el patriarca de los Douglas, la única representante del cine clásico viva era Olivia de Hawillandque le sobrevivió unos meses. Fallecía el 26 de julio en París mientras dormía a los 104 años. La inolvidable Melania de "Lo que el viento se llevó" obtuvo el reconocimiento de los académicos de Hollywood con dos Oscar por sus papeles en 'La vida íntima de Julia Norris' y 'La heredera'. Fue sonada su enemistad con su hermana, la también actriz, Joan Fontaine.

Con 90 años nos ha dejado el escocés que mejór hizo de inglés, Sean Connery. Fallecía de un infarto de miocardio mientras dormía en su casa de Nasáu, en las Bahamas, el 30 de octubre. Por "Los Intocables" obtuvo un Oscar, pero en su haber cuenta con grandes premios e interpretaciones como su William de Basverville en "El nombre de la Rosa". Aunque si por algo siempre será recordado es por ser el primer 007. En seis ocasiones se puso en la piel de James Bond: "Dr. No", "Desde Rusia con amor", "Goldfinger", "Thunderball", "Solo se vive dos veces" y "Los diamantes son para siempre".

En España, el septimo arte ha perdido uno de sus grandes directores: José Luis Cuerda. El director, guionista y productor de cine español falleció el 4 de febrero a los 72 años por una embolia arterial. En su testamento cinematográfico aparecen películas como "Amanece que no es poco", "La lengua de las mariposas", "El bosque animado", "Así en el cielo como en la Tierra". Entre los grandes reconocimientos a su carrera figuran cuatro premios Goya, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio a título póstumo.

La muerte de Chadwick Bosemancon tan solo 43 años fue un mazazo para sus seguidores por su papel protagonista en "Black Panther", aunque cuenta con interpretaciones destacadas donde dejaba su buen hacer, "arte puro y transformador" decía de él, Viola Davis que compartió con Boseman el reparto de "La madre del blues", el último trabano del actor, guionista y dramaturgo que no pudo superar un cáncer colorrectar y fallecía el 28 de agosto en Los Angeles.

Brian Dennehy es uno de los más conocidos actores estadounidenses por sus papeles secundarios sobre todo en películas de acción como 'Rambo' y en thrillers. Su gran talento quedó de manifiesto no solo en el cine sino también sobre los escenarios de Broadway como su interpretación en "Muerte de un viajante" de Arthur Miller en 1999. Fallecía el 15 de abril a los 81 años de edad a causa de una sepsis.

A Marcos Mundstock no se le podía encasillar solo en una parcela del mundo del espectáculo. Locutor profesional, periodista, actor y humorista, miembro de Les Luthiers, de él decían que era el ingenio elevado a la enésima potencia, la sutileza, de la que dejó constancia al recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. El 22 de abril moría en Buenos Aires a los 77 años.

Con la muerte del "Califa Rojo" la política perdía libertad de pensamiento

El corazón le había resistido muchas veces, lo suficiente como para superar la muerte de un hijo en la guerra de Irak. "Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen" dijo Julio Anguitadespués de la irreparable pérdida. Superó un primer infarto en 1993 y una operación a corazón abierto en 1999, pero el que causaba una parada cardiorrespiratoria el 16 de mayo pudo con él. Le gustaba reconocerse como maestro y dejó su huella en la política española siendo coordinador general de IU de 1989 hasta el año 2000.

La aristocracia despedía a doña Pilar del Borbón, hermana mayor del Rey emérito

Infanta de España, duquesa de Badajoz, vizcondesa consorte de la Torre, doña Pilar de Borbón, fallecía el 8 de enero a los 83 años por un cáncer de colon con el que estuvo luchando durante un año. Hermana del Rey Juan Carlos I y de la infanta Margarita, renunció a sus derechos de sucesión al trono al casarse con una persona considerada de rango inferior. Era muy conocida su afición a la hípica y su faceta solidaria.

La nobleza española también ha visto como la pandemia de coronavirus se ha llevado a miembros ilustres como el Marqués de Griñón y su hermano Fernando Falcó, marqués de Cubas que moría siete meses después del primero.

El coronavirus se cobró la vida de Lucía Bosé, el Príncipe Gitano y Lorenzo Sanz

Lucía Bosé falleció el 23 de marzo a los 89 años de edad por las complicaciones que le causo la covid-19 cuando la enfermedad comenzaba a causar estragos en todo el mundo. Modelo y actriz italiana se hizo muy popular en España por su matrimonio y divorcio con el torero Luis Miguel Dominguín, padre de sus tres hijos: Lucía, Miguel y Paola. Se ganó su hueco en el cine italiano por peliculas como "La señora sin camelias", "Tres enamoradas" o "Así es la aurora". En 1955 se estrenó la película más importante de su carrera, "Muerte de un ciclista", pero por lo que ganó más fama fue por "La señora García se confiesa".

El coronavirus también fue la causa de la muerte el 22 de abril de Enrique Castellón Vargas, más comocido como el Príncipe gitano, a los 88 años. Un "artista primoroso" que siempre será recordado por su versión de "In the Gheto" de Elvis Presley o por su "Obí, Obá".

Una víctima más de la covid fue el empresario y presidente del Real Madrid entre 1995 y el año 2000, Lorenzo Sanz. Lo más duro para su familia fue no poder despedirse de él, como contó en "Tiempo de Juego" su hijo, Fernando. Bajo su mandato, el Madrid ganó la'Séptima': la famosa Champions en la que el Real Madrid derrotó a la Juventus (1-0) y con la que se ponía fin a 32 años de sequía en Europa.

Un mal año para el deporte que se ha quedado sin Kobe Bryan, Maradona, Rossi

Costaba creerlo, pero la fatídica noticia no podía ser más real. El helicóptero en el que se desplazaban Kobe Bryan, su hija Gianna junto a otras ocho personas se estrellaba contra una colina en Calabasas (California). Todos fallecían en el acto. Conmoción en el mundo del deporte y del baloncesto, en particular, al perder a uno de sus símbolos, cuya leyenda se hizo infinita con esta trágica muerte. Kobe dejó un gran vacío en su familia y en sus amigos como Pau Gasol.

Si el impacto de la muerte de Kobe fue universal, el fallecimiento de Diego Armando Maradonacolapsó a toda Argentina. El pelusa sufría una parada cardiorrespiratoria cuando aún estaba convaleciente de la grave operación a la que fue sometido para extirparle un tumor cerebral. "Nos deja, pero no se va porque Diego es eterno" fue la reacción de Leo Messi que lloraba su pérdida como el resto de argentinos y de amantes del balompié. Maradona fallecía el 25 de noviembre. Con una diferencia de quince días, el fútbol perdía a otro leyenda, otro gran delantero, este de la selección azzurra que hizo historia en el Mundial de España 82 al ganar la copa contra Alemania: Paolo Rossi.

La muerte de Kobe Bryan no era la única pérdia para la NBA. El 1 de enero moría el comisionado de la National Basketball Association (NBA) desde 1984 hasta 2014, David Stern, tras sufrir una hemorragia cerebral. Stert, conocido abogado, el artífice de la actual NBA a la que convirtió en una multinacional, tenía 77 años.

Para Michael Robinson no cabía la palabra derrota, cuando salía al campo lo hacía para ganar, sin embargo, perdió en su lucha contra el cáncer. Fallecía el 28 de abril a los 61 años. Tras colgar las botas, Robinson se hizo un hueco en la radio y en la televisón. Su última intervención como comentarista deportivo fue el 11 de marzo en Anfield, en el partido entre Liverpool y Atlético de Madrid de Liga de Campeones.

El periodismo también ha perdido a un grande, a uno de los nuestros, David Gistau

Era uno de los grandes de nuestro oficio y solo tenía 49 años. Tenía lo que una pluma mordaz exige: talento, ironía, pasión, inconformismo. Era un hombre libre y un periodista independiente, sin deudas ni anclajes. El fúlbol y el boxeo levantaban sus instintos más pasionales y fue precisamente el boxeo el que knockout al hombre, pero perdió el periodismo que ya no cuenta con su compromiso con este ancestral oficio de contar historias.