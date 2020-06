Pau Donés, en COPE hace tres años: "No nos acojonemos que la vida es un regalo"

El 9 de marzo de 2017, Pau Donés visitó "El Partidazo de COPE" con Juanma Castaño para anunciar gira, presentar nuevo trabajo y hablar sobre el cáncer de colon que se le había descubierto dos años antes. En aquella entrevista, Pau Donés expresaba su optimismo ante la enfermedad, a la que no le gustaba relacionar con la muerte. "Tener cáncer no es que te vayas a morir. El cáncer es una enfermedad que te puede matar. Pero hasta que no llega ese momento te puedo dejar vivir casi con total normalidad", aseguraba.

Pau Donés siempre había triunfado con canciones de amor. "Las escribía cuando me habían dejado con el objetivo de recuperarlas - cosa que no me ha funcionado mucho - y porque eso me reconfortaba", decía. Un día, sintió la necesidad de cantar sobre un nuevo amor: "Me levanté pensando que uno de mis grandes amores era la vida y también me estaba dejando", contaba a Juanma Castaño.

El cantante aragonés, aunque criado en Cataluña, también contó cómo le detectaron el cáncer. "Me dolía un poco la barriga. El tumor se apoyaba en el duodeno y me producía ese pinchazo. Si no, no hubiera ido al médico. Me sacaron un bicho de siete centímetros", contaba.

A lo largo de estos cinco años de enfermedad, Pau Donés ha querido usar su caso personal para "desestigmatizar" el cáncer. Incluso recordaba que hacía mucho deporte mientras recibía la quimioterapia. Y es que Pau lo decía bien claro: "Yo no me peleo contra el cáncer".

En aquella entrevista, Pau Donés pidió no tener miedo a la muerte pero tampoco ante la vida. "Perdamos el miedo a la vida. No nos acojonemos que la vida es un regalo", concluía.

Pau Donés ha fallecido este martes a la edad de 53 años.