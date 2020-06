El pasado 19 de junio fallecía en Los Ángeles donde residía, el escritor Carlos Ruiz Zafón. Su novela "La sombra del viento" publicada en 2001, es uno de los bestsellers españoles de más éxito, había superado ya los quince millones de ejemplares vendidos y se había publicado en 36 países. Zafón tenía 55 años y llevaba luchando discretamente, contra un cáncer de colon, desde hacía dos años.

En el año 2011 con motivo de la publicación de "El prisionero del cielo", tercera novela de la saga "El cementerio de los libro olvidados", Adolfo Arjona tuvo la oportunidad de sentarse con él en el estudio de La Noche de COPE y ha querido rescatar aquella conversación, como homenaje al escritor que acaba de dejarnos.

Carlos Ruiz Zafón confesaba que no le daba pereza el trabajo de promoción de un libro. 'Cuando llega ese momento, es porque mi trabajo ha terminado y comienza el trabajo de otros' decía. A lo largo de la conversación, el escritor contó detalles de su novela "El prisionero del cielo" que días antes de la entrevista, se había presentado ante cientos de periodistas y se habian sacado a la venta más de un millón de ejemplares.

LA SOMBRA DEL VIENTO

Cuando Ruiz Zafón comenzó a escribir "La sombra del viento" ya sabía que quería completar una saga. 'Debía llevar unas cincuenta o sesenta páginas de manuscrito, cuando me di cuenta de que la historia que yo quería contar era muy compleja y tenía muchas partes. Al principio pensé que iba a ser capaz de escribirlo todo en un solo libro, pero pronto comprendí que sería una novela monstruosa con más de tres mil páginas que no tendría ni pies ni cabeza y que los lectores literalmente quedarían aplastados por ella, y que además no me permitiría hacer lo que yo quería hacer, que era que las cuatro historias estuvieran separadas y que tuvieran su propia personalidad'. Entonces fue cuando Ruiz Zafón entendió que la manera correcta de hacerlo, era con cuatro libros diferentes.

EL JUEGO DEL ÁNGEL

Con la segunda novela de la saga, algunos lectores se enfadaron con Carlos Ruiz Zafón. 'Ese comentario fue una broma mía' confesó el autor. 'Cuando lo hice fue en referencia a que había alguos lectores a los que el libro les había parecido un poco confuso, porque demandaba que el lector entrara más de lleno en la trama. Yo sabía que iba a pasar porque formaba parte de la naturaleza del relato'.

A principos de los años 90 Carlos Ruiz Zafón se instala en Los Ángeles tras ganar un premio con una novela juveníl titulada "El princpe de la niebla" con la que se embolsó 4 millones de pesetas de premio.

Pudimos escuchar a lo largo de la entrevista piezas musicales compuestas por el escritor, que en alguna edición especial de sus novelas, acompaña en formato CD y por supuesto nos confesó su adicción a coleccionar dragones, una pasión que por aquel entonces le hacía tener más de 400 piezas.

En La Noche de Adolfo Arjona hemos hecho memoria para recordar un encuentro con Carlos Ruiz Zafón, cuando acaba de dejarnos para siempre.