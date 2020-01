Pau Gasol llora la muerte de 'hermano' Kobe Bryant

"Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it" (Profundamente destrozado... Mi hermano mayor... No puedo, simplemente no puedo creémelo".

Con este sencillo mensaje publicado en redes sociales, Pau Gasol lloraba la muerte de Kobe Bryant, con el que alcanzó los más grandes éxitos en la NBA con la camiseta de Los Angeles Lakers.

Fallece Kobe Bryant junto a su hija Gianna en un accidente de helicóptero La leyenda de la NBA falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero en California, en el que viajaba su hija de 13 años. 26 ene 2020 - 20:43

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Juntos, compartieron vestuario a lo largo de seis temporadas en las que sumaron dos anillos (2009 y 2010). Bryant siempre se refirió a Pau Gasol como su "hermano español".

Tiempo de Juego recordó la voz de Kobe Bryan hablando sobre Pau Gasol en perfecto castellano. El ex baloncestista fue educado en Italia y por ese motivo hablaba también español.