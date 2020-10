Muere el guitarrista Eddie Van Halen a los 65 años

Mítico artista cuya banda fue de las más importantes en la historia del rock, Eddie Van Halen ha fallecido a los 65 años. La muerte se habría producido por un cáncer de garganta, según ha adelantado TMZ.

"No puedo creer que deba escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, perdió su ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Él fue el mejor padre que habría podido pedir. Cada momento que compartí con él sobre y bajo el escenario, fueron obsequios. Mi corazón está hecho pedazos y no creo que alguna vez se pueda recuperar. Te amo mucho, papá", ha indicado Wolfgang Van Halen en Twitter.

Nacido el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, se hizo mudialmente conocido como guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex, autores de míticos temas como 'Jump'.

Empezaron a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela y conocieron a David Lee Roth, que se convertiría en el vocalista del grupo, y sacaron un primer albúm llamado 'Van Halen' (1978) y al año siguiente siguió 'Van Halen II'.

A ellos siguieron 'Women and Children First' (1980); 'Fair Warning' (1981); 'Diver Down' (1982); '1984' (1984), y más recientemente Van Halen III' (1998), 'The Best of Both Worlds' (2004) o 'A Different Kind of Truth' (2012).

La capacidad de dominar un instrumento genera en muchos músicos una concentración máxima, como un concertista o un solista que tiene esa necesidad imperiosa de gestionar cada nota. Esto hace que muchas veces se vea al músico como una especie de opositor cuyo examen no termina hasta que levanta la mirada y el público aplaude. Ese no era el caso de Eddie Van Halen que, a pesar de dominar como pocos la guitarra eléctrica derrochaba un torrente de fuerza y actitud sobre el escenario.

Desde muy joven, su padre dedicó gran parte de su tiempo a inculcarle, al igual que a su hermano Alex, el amor por la música. Cosas del gremio, porque su padre era un afamado músico de jazz holandés al que hoy el mundo del rock debe estar más que agradecido: triunfó por partida doble y ha creado una estirpe de músicos continuada hoy por su nieto Wolfang, hijo del mismísimo Eddie y que ya apunta mucho más que maneras.

Curiosidades de la vida, al principio Alex tocaba la guitarra y Eddie la batería, aunque pronto intercambiaron papeles y la cosa evolucionó de tal manera que en 1971, pocos años después de establecerse en California desde su Holanda natal, formaron lo que sería el germen de Van Halen bajo el nombre de Mammoth (cuyo nombre estaba ya registrado, de ahí el cambio) pero con los mismos protagonistas: el bajista Michael Anthony y el cantante David Lee Roth. El resto fue historia.

Desde sus inicios uno de los rasgos más característicos de Eddie es el tapping, técnica que consiste en utilizar los dedos de la mano para "golpear" las cuerdas sobre el mástil de la guitarra, tan utilizada hoy en día por infinidad de guitarristas. Al comienzo, Eddie solía hacer esta técnica de espaldas al público en los conciertos para crear un ambiente de misterio y no desvelar su "truco". Queda para la posteridad el mítico solo de "Eruption" considerado uno de los mejores, sino el mejor, de la historia del rock.