La reacción del doctor Carballo cuando se entera de que piensan organizar manifestaciones el 8-M: "Este país"

El doctor Carballo ha entrado en shock este miércoles cuando se ha enterado de las intenciones que tiene la delegación de Madrid de cara a las manifestaciones del próximo 8 de marzo, cuando la ONU celebra el Día Internacional de la Mujer.

A diferencia de lo que ha ocurrido años atrás, este 2021 la agenda de las principales fechas van a sufrir graves alteraciones debido a la pandemia. Y es que el coronavirus, aunque la incidencia acumulada esté bajando, sigue siendo alta si la comparamos con las otras fechas y el miedo a que haya un nuevo incremento de los casos ha hecho que se cancelen fechas como Semana Santa, Las Fallas o incluso los Carnavales.

La incidencia acumulada baja

El objetivo del Gobierno es que la población española sea inmune al coronavirus antes de que acabe del verano. Para ello, el 70% de la población española debería haberse vacunado antes de que finalizase.

Aunque el ritmo de vacunación todavía es lento, lo cierto es que las restricciones que han ido adoptando las diversas comunidades ha hecho que la tercera ola se ha doblegado a buen ritmo. En este sentido, es llamativo el caso de Extremadura, quien en menos de 40 días. La región gobernada por Guillermo Fernández Vara ha conseguido bajar de una incidencia de 1.412 a 87.

La siguiente fecha marcada en rojo en el calendario, es la manifestación del 8 de marzo que cada año tiñe las principales ciudades españolas de morado para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Si hace un año este fue uno de los asuntos más polémicos, ya que 24 horas después de que se celebrase la manifestación masiva en la que participaron destacadas ministras del Gobierno, este año el debate radica en si se debe celebrar o no.

Carballo resume en una palabra la intención de manifestar masivamente el 8-M

El ministerio que dirige la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha hecho hasta el momento ningún pronunciamiento, pero la delegación del Gobierno de Madrid sí que ha hecho lo suyo. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, quiere autorizar concentraciones de 500 personas para este día, un discurso con el que no está de acuerdo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien le ha replicado que son "muy difíciles de controlar" y le insta a celebrar el Día de la Mujer "de otro modo".

No ha sido el único político que ha salido en contra con la intención de Franco. La ministra de Sanidad, del PSOE, Carolina Darias, también se ha mostrado en contra de explorar tal opción cuando ha sido preguntada sobre este tema en rueda de prensa. "Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar", ha respondido la titular de Sanidad cuando ha sido pregunta por esta cuestión.

Este país es alucinante...de verdad que creía que era un fake..INCREIBLE... — Cesar Carballo (@ccarballo50) February 24, 2021

Una idea que también ha querido rechazar el doctor de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, quien ha entrado en shock cuando se ha enterado de esta idea. "Este país es alucinante...de verdad que creía que era un fake..INCREIBLE...", ha escrito en su perfil de Twitter, cuando ha contestado a una internauta que quería saber su opinión.

