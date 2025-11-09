Bordalás estalla contra los árbitros: "Igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia, yo también tengo familia"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha estallado en rueda de prensa tras la derrota por 1-0 de su equipo ante el RCD Mallorca. El técnico azulón ha mostrado su indignación por una jugada clave del partido: un posible penalti por manos del jugador colombiano Johan Mojica que el árbitro no sancionó y que ha desatado la polémica.

Bordalás: "También demandamos respeto"

Visiblemente molesto, Bordalás ha exigido el mismo trato para su equipo que para otros. "Nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia, y nos estamos jugando mucho", ha declarado el entrenador, en una posible alusión a quejas previas de otros técnicos.

Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia, y nos estamos jugando mucho" José Bordalás Entrenador del Getafe

Un penalti 'que ha visto toda España'

Para Bordalás, la jugada de la discordia fue clara y ha afirmado que el penalti "lo ha visto toda España". Sus quejas no se han detenido ahí, criticando un supuesto doble rasero arbitral: "Las faltas las hacen otros con las amarillas son para ellos". Además, ha señalado que cuando el Getafe va por delante en el marcador "siempre descuentan ocho minutos o más".

La opinión del experto

La controversia ha sido analizada por Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, quien ha asegurado que el jugador del Mallorca, Johan Mojica, tuvo "mucha suerte". Según el experto, en el fútbol actual, de cien acciones similares, "noventa acaban en penalti", lo que subraya la magnitud de la polémica decisión que ha perjudicado al Getafe. En el siguiente enlace podrás escuchar el análisis de Pedro Martín.

