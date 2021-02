El doctor Carballo explica qué pasaría si todos los españoles se pusieran la vacuna de AstraZeneca

El doctor César Carballo, médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha dado este lunes un nuevo paso en la guerra con el coronavirus y ha resumido en un dato la verdadera función de la vacuna de AstraZeneca en España.

Y sus palabras llegan con la tercera ola del coronavirus en claro descenso. Los datos que las comunidades han pasado al Ministerio de Sanidaddejan en evidencia que nuestro país ha conseguido rebajar los datos de la tercera ola, que habían llegado a dejar la incidencia acumulada en 800 casos por cada 100.000 habitantes.

Una de las medidas clave que han ayudado a que la incidencia acumulada baje de forma considerable han sido las restricciones que han ido aplicando las diversas comunidades, tales como toques de queda o el cierre de la hostelería. Asimismo, otra de las ayudas que han hecho que la pandemia evolucione hacia mejores datos han sido las vacunas que han ido llegando a nuestro país poco a poco. En la actualidad hay tres que se están poniendo a diversos grupos de riesgo y de edad.

La última en tener el visto bueno por parte de la Agencia del Medicamento Europea ha sido la vacuna llevada a cabo por AstraZeneca, farmacéutica con la que la Unión Europea ha tenido más de un encontronazo en las últimas semanas por no cumplir con los contratos, y plazos, que tenían firmados.

En España estas dosis solo se van a administrar a la población entre los 18 y 55 años tal y como lo decidió el pasado 5 de febrero el Sistema de Nacional de Salud (CISNS). La vacuna de AstraZeneca está destinada únicamente a mayores de edad, ya que no hay información sobre su uso en niños y adolescentes. Se administra en dos dosis, y la segunda se puede poner entre cuatro y doce semanas después de la primera. Queda por determinar qué vacuna se administrará a la población con edades comprendidas entre los 55 y 60 años sin patología previa.

Precisamente los buenos resultados que tiene esta pandemia es una de las claves para acabar con la covid-19 en nuestro país según el doctor César Carballo, ya que esta dosis tiene un grado de efectividad de un 80%, superior por ejemplo a la que tiene la gripe. En este sentido, el doctor Carballo ha explicado que "si un 80% de los españoles se hubiese vacunado ya con AZ, la pandemia habría desaparecido en nuestro país".

Me parece la releche que estemos eligiendo qué vacuna nos gusta +. Hace 2 días me pusieron astrazeneca(sin efectos secundarios) y en la cola la gente se quejaba,q era poco eficaz y querían pfizer. @ccarballo50 no es este un debate tonto del 1er mundo? Yo doy gracias x tener una