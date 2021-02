¿Podrá vacunar España al 70% de la población en verano? El plan del Gobierno, en entredicho

Fueron unas de sus primeras declaraciones al frente del Ministerio de Sanidad. El pasado jueves en rueda de prensa, Carolina Darias se comprometió a que el 70 por ciento de la población estaría vacunada contra el coronavirus. Una premisa que se ha venido repitiendo en varias ocasiones desde el Gobierno, que han defendido que más de la mitad de la población estaría inmunizada para la temporada estival. Incluso el exministro Salvador Illa se apresuró a decir que habría vacunas para todos y que, además, sobrarían.

La falta de dosis es el principal problema al que se está enfrentando tanto la Unión Europea como España. Recordemos que nuestro país recibe de forma semanal miles de dosis, que a lo largo de la semana terminan por acabarse. A día de hoy las comunidades han recibido más de un millón y medio de dosis. Ya se han administrado un 94,6 por ciento y un 25 por ciento ya cuenta con la pauta completa, y por consiguiente con la inmunización. No obstante es necesario recordar que tan solo se trata del primer grupo establecido por el Gobierno y que todavía quedan seis grupos más pendientes de vacunación.

Varias dosis de la vacuna de Pfizer. EFE/Enric FontcubertaEnric Fontcuberta

Según Darias, España recibirá en febrero hasta 2,3 millones de dosis de Pfizer y Moderna, a las que habría que sumar las remesas de AstraZeneca. Además, se parte de la base de contar también con la vacuna de Johnson & Johnson, que se espera que la EMA apruebe en las próximas semanas. En este punto nos preguntamos: ¿realmente es posible vacunar al 70 por ciento de la población antes de verano?

La Unión Europea tan solo podría cubrir al 22 por ciento de toda su población

Por un lado, en estos momentos Europa solo tiene aseguradas vacunas para el 22 por ciento de toda su población antes del mes de agosto. Los plazos de suministro de vacunas a los que se han comprometido las compañías farmacéuticas no garantizan que se pueda llegar a esas cifras. De hecho, los acuerdos que han trascendido tan solo asegurarían vacunas para el 22 por ciento de los ciudadanos antes de verano. A día de hoy, la Unión Europeaha cerrado diversos contratos con seis compañías y ha concluido reuniones con dos.

No obstante, tan solo cuatro de ellas pueden asegurar el suministro durante este primer semestre, dado que el resto aún se encuentran en fase de estudio. Con las partidas correspondientes, España tan solo podría vacunar a algo más de diez millones de ciudadanos.

Las opiniones de los expertos: ¿se puede vacunar al 70 por ciento de la población antes de verano?

Incluso el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, no cree que esto sea posible, al menos, hasta Navidades si seguimos con el ritmo actual: "Si a finales de enero hay unas 88 mil personas vacunadas, es muy difícil que una población de 33 millones de personas esté inmunizada en verano", aseguró. También se ha pronunciado así el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno, quien considera "muy complicado" llegar al mes de junio con este porcentaje de población vacunada contra el virus debido al ritmo al que están llegando las vacunas. En este sentido, él ha puesto como fecha el año 2022 para alcanzar este alto nivel de inmunización.

Ni tan siquiera las autoridades creen que esto sea posible. Hace solo una semana, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, consideraba que era "prácticamente imposible" llegar a vacunar al 70 por ciento de la población antes de verano. De hecho, prácticamente todas las comunidades ya han denunciado que no reciben las dosis suficientes y las neveras de están cada vez más vacías. Ayer, por ejemplo, solo había vacunas suficientes para cubrir al 17 por ciento de quienes están a la espera de recibir la segunda dosis.

EFE/ Enric Fontcuberta.Enric Fontcuberta

Vacunados a finales de septiembre

Son muchas incógnitas entorno a si será o no será posible cumplir estos objetivos. Lo que está claro es que la situación de la pandemia en nuestro país no termina de mejorar, el número de fallecidos sigue creciendo (este martes se han comunicado 724 muertes en un solo día, la cifra más alta de la tercera ola) y la presión en los hospitales no da un respiro a los sanitarios. La única forma de detener la expansión del virus pasa por las medidas restrictivas y la inmunización colectiva.

En 38 días que llevamos de vacunación, España ha conseguido administrar 1.673.054 dosis. Si estas cifras las extrapolamos hasta el 21 de junio, día que arranca oficialmente el verano, habrán pasado 139 días más. Con el ritmo de vacunación en el que se encuentra España, para entonces se habrán administrado algo algo más de 6,1 millones de vacunas. Si además partimos de la base de que gran parte de las mismas requieren una segunda dosis para conseguir la inmunización completa, España quedaría muy lejos de ese 70 por ciento de la población inmunizada para entonces.